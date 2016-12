Gross lendas Ida-Virusse uusi valdusi vaatama

20. detsember 2016

Neljapäeval trehvasid Ida-Virumaa kohal kaks kopteriga lennanud ärimeest − kaks Olegi, kes olid siin tööasju ajamas.

Tänavu sügisel seitsmekohalise Eurocopter EC 130 tüüpi lennumasina ostnud jaekaubandusettevõtte OG Elektra omanikul Oleg Grossil oli Ida-Virumaale asja, et vaadata üle oma uued valdused.

Müügisaalid saavad pärast remonti suuremad

Gross ostis OÜ-lt Assoll ära Voka ja Oru poe. “Jah, need on nüüd ASi OG Elektra bilansis,” kinnitas ta.

Mõlemat poodi ootab kevadel ees põhjalik remont, mis kestab eeldatavasti paar kuud. “Inimestel läheb kohapeal raskeks, sest rohkem poode seal ei ole, ei Vokas ega Orul, aga midagi pole teha: mõlemad kauplused on väga nadis olukorras ning sellistena me neid oma ketisüsteemis käima panna ei saa,” ütles Gross, vabandades kohalike elanike ees tekkivate ebamugavuste pärast juba ette.

Pärast remonti on mõlemas poes müügisaal see-eest kaks korda suurem, ligi 400 m², ning kaubavalik rikkalikum.

“Poodide senine omanik, jaekaubanduses üksiküritaja, oli isegi kõva mees, et siiamaani välja vedas. Ketikaubanduste kõrval pole sugugi lihtne,” märkis Gross, kes plaanib remonditöid alustada märtsis-aprillis. Veebruari lõpuni hoiab poodide uksed lahti endine omanik.

OÜ Assoll on pannud müüki ka Kohtla-Järvel asuva Virula kaubanduskeskuse. “Jah, nii see on,” kinnitas Assolli juhatuse liige Aleksandr Startsev. Kas Iidlas Nikolai Ossipenkolt kaubanduskeskuse ära ostnud ning selle tänavu pärast remonditöid avanud Grossile võiks pakkuda huvi ka Virula kaubanduskeskus?

Gross ei soostunud seda ütlema: “Ma ei kinnita midagi.”

“Aeg on raha ja raha on vähe”

Lääne-Virumaal elav Gross on Ida-Virus varemgi kopteriga lennanud − kui Iidla keskuses käisid remonditööd −, kuid siis oli tegemist renditud kopteriga. “Need olid samuti Eurocopteri tüüpi, aga väiksemad,” tähendas ta. “Aja kokkuhoiuks on vaja tihtipeale lennata, sest aeg on raha ja raha on vähe.”

1500 inimesele tööandjaks oleval Grossil on Eestis 57 kauplust, lisaks tootmisettevõtted. “Teinekord on vaja väga kiiresti reageerida,” nentis ta, tuues näiteks Iidla kaubanduskeskuse ostu, mille peale ihus hammast ka Maxima. “Eks Vokas ja Orul oli sama lugu, ka see tehing sai välkotsusega tehtud, sest tahtjaid oli teisigi ning tuli kiirelt tegutseda.”

Üleeile lendas Gross Ida-Virusse esimest korda oma lennumasinaga, mille kohta on öelnud, et tegemist pole mitte isikliku mänguasja, vaid 25aastaseks saanud firma üliturvalise töövahendiga.

Samal päeval oli Ida-Virumaale asja ka Aidus tuuleparki ehitaval Oleg Sõnajalal, kes kasutas selleks oma Robinsoni tüüpi helikopterit. “Ausalt öeldes pole ma Aidus autoga kordagi käinudki,” nentis Sõnajalg, kel on kopterijuhi litsents juba seitse aastat ning selja taga üle tuhande lennutunni.

Kaks ärimeest trehvasid taevalaotuses esimest korda ning jälgisid üksteise lennumasinaid huviga.

“Sõnajalgade helikopter tiirutas meil risti-rästi ees,” märkis Gross lõbusalt. “Ma ei ole küll suur lennundusspetsialist, aga päris kõva piloot paistis olevat. Külg ees, vuhises meie nina alt läbi nagu tulnukas. On, mida temalt õppida. Ma hea meelega tervitaks teda ajalehe kaudu!”

Haruldus terves Skandinaavias

Kuigi õhus võis jääda mulje, et mõlema helikopteri tüüri taga on Oleg, see nii siiski ei olnud. Oleg Gross oma helikopterit ise ei juhi. “Ma istusin küll paremal pool − seal, kus Robinsoni tüüpi helikopteril piloot istub −, aga juhtimiskangid polnud minu ees, sest Eurocopteri tüüpi helikopteris on vastupidi − piloodi koht on vasakul,” muigas ta.

Grossil on piloodiks praegu ralli eksmaailmameister Ari Vatanen. “Tema alaline elukoht on küll Prantsusmaal, aga kui vaja, käib meil lendamas,” rääkis Gross, kel on endale palgalise piloodi leidmiseks praegu läbirääkimised pooleli ühe teise inimesega.

Grossil endal pole plaanis kopteri juhtimist ära õppida. “Mul on hilja sellist asja alustada, küll aga on aja küsimus, millal mu poeg Georg kopterijuhi litsentsi ära teeb.”

Kui Grossi kopter maandus eile Vokas ja Orul, siis Sõnajala oma Aidus ja Kohtla-Järvel. Aidus anti ERRi Virumaa korrespondentidele intervjuu, Kohtla-Järvel käidi ühe oma välispartneriga Remeksi keskuses. “Meil olid läbirääkimised uut tüüpi tuulikutornide tootmise asjus Remeksi keskuses,” selgitas Sõnajalg.

Sõnajalg nägi esimest korda Grossi helikopterit juba siis, kui Prantsusmaa tehasest toodud õhusõiduk ei kandnud veel OG Elektra logosid. “Nad just alustasid lendu Rootsi, et seal helikopter üle värvida,” meenutas Sõnajalg. “Härra Gross istus ise kopteris ning ma olin üks esimestest õnnitlejatest sellise võimsa kingituse puhul, mis ta endale tegi.”

Kolm miljonit eurot maksnud Eurocopter EC 130 tüüpi helikoptereid peetakse turvaliseks, kiireks, mugavaks ja vastupidavaks. Seda tüüpi helikoptereid rohkem Eestis pole, pole Soomeski ning Rootsiski on neid vaid paar tükki.

“Selle kopteri kohta pole ühtegi halba sõna öelda,” nentis Sõnajalg. “Gross on väga tubli mees, et sellise ostu tegi.”

Esimest korda Grossi kopterit taevalaotuses näinud tuulepargi ehitaja tõdes, et Eurocopter EC 130 hakkab õhus kohe silma. “Kui valida kopterit välimuse järgi, siis see on üks ilusamaid üldse.”