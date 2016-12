Põhjarannik, teisipäeval 20. detsembril

20. detsember 2016

* Põhjarannik kirjutab esiküljel pühapäeval Kohtla-Järve ligemale 20 000 elanikuga Järve linnaosa tabanud gaasirünnakust. Pühapäeva ennelõunal levinud tugeva gaasilõhna allikat polnud eile õhtuks leitud ja tõenäoliselt ei leitagi. Lõhna allikaks ei tunnista end ükski kohalik ettevõte. Kohalik keskkonnalabor ei asunud õhudetektiivi tööd tegema, kuna ei saanud kelleltki selleks tellimust.

* Kui valdav osa Eestist on lumelage, siis Ida-Virumaal Pannjärvel õnnestus pühapäeval läbi viia murdmaasuustamise noortesarja avaetapp, kus osales ligemale pool tuhat noort üle Eesti ja kümmekond lätlastki. Läinud nädalavahetusel avati kasutajatele ka Kiviõli tuhamäe esimene slaalominõlv.

* Hoolimata sellest, et Narvas on Eesti kõige odavam kaugkütte hind, on paljud sealsed linnaasutused jäänud jänni küttearvete tasumisega ja kavatsevad neid maksma asuda alles jaanuaris.