Seikluskeskus avab suusamäe

16. detsember 2016

Kiviõli seikluskeskus, kes juba novembris jõudis korra avamist kuulutada, teeb suusamäe lahti homme.

Ehkki Kiviõli seikluskeskus lootis esimese suusanõlva sõitjatele avada juba novembrikuus, jõudis sula nendest ette ning ligi kümne kraadini kerkinud soe ja vihm tõmbasid avamisele kiiresti kriipsu peale. Reedel minnakse avamisega uuele katsele ning nüüd saab keskuse avamist väärata vaid ekstreemne ilm.

Koos suusanõlvaga avatakse ka suusalaenutus, koolitus, kohvik ja saunad.

Lageda välja peal

“Kogu novembris toodetud lumi õnneks ära ei sulanud,” ütles seikluskeskuse juht Janek Maar. Kohe, kui ilm lubas, hakati lund juurde tootma ja praegu on seda piisavalt, et avada üks tõstuki kõrval olev nõlv.

Nõlva ei avata küll kogupikkuses: mäe tipp ootab veel lisalund. Ehkki sõit jääb ligikaudu 30 meetri võrra lühemaks, ei võta see Kiviõlilt ära pikima laskumisnõlva tiitlit. “Meie nõlva kallet ja pikkust arvestades on see kindlasti Eesti parim ning selles osas meil konkurente pole,” lisas ta.

Esialgu ollakse avatud nädalavahetusel. Seejärel on paar päeva hingetõmbeaega ning siis hakkab keskus tööle juba tavapärase graafiku alusel.

Kuna Tallinnas on maa must, liiga pikka rendi- ja tõstukijärjekorda kartma ei pea. “Elu on näidanud, et suurem suusatuhin tuleb inimestel siis, kui akna taga on kohev paks lumi,” tõdes Maar.

Samas on suusasõbrad saanud juba novembrist sõita, sest Kuutsemägi on avatud juba peaaegu kuu aega. Maari sõnul räägivad Kuutsemäe kasuks nende kitsamad nõlvad, suurem hulk kahureid ja ümbritsev mets, mis ei lase lumel ruttu sulada, samal ajal kui Kiviõli mägi on keset lagedat.

Küll peaks olukord Kiviõlis lähiaastatel paranema, sest koos keskuse suveatraktsioonide arendamisega suurendatakse veevõtutiiki ja muretsetakse juurde kahureid. Siis on võimalik nõlva jagu lund toota kolme päevaga. Praegu kulub selleks aega kaks korda rohkem.

Park tuleb

Lumetootmine jätkub Kiviõlis kogu aeg, kui külmakraade piisavalt. Järgmisena avatakse nõlv teisel pool tõstukit. Eelisjärjekorras tehakse valmis ka algajate nõlv, kus sel hooajal tuleb läbi ajada praeguse tõstukiga. Pärast uuendust peaks ka seal olema parem ja nüüdisaegsem tõstuk.

Pargielementideni loodab keskus jõuda jaanuaris. Pargi avamine peaks toimuma 15. jaanuaril, ülemaailmsel lumepäeval. Pargi avamisele tuleb kohale ka Kelly Sildaru.

See pole aga ainus kord, kus Eesti parimat vigursuusatajat oma silmaga näha saab: veebruaris on Kiviõlis kavas Eesti vigursuusatamise meistrivõistlused, mis samuti Kelly Sildaru võistlusgraafikuga sobivad.

Suurt rahvusvahelist võistlust Kiviõlis sel korral ei planeerita. “Selliste talvedega nagu meil on see üks suur peavalu ja auru tühja kulutamine,” tõdes Maar, et sel aastal tehakse elu nii endale kui rahakotile lihtsamaks. “Kui meie park on heal tasemel, siis on ka nüüd loota, et lähinaabrite suusatajad seda katsetama tulevad,” lisas ta.