Talverõõmude keskus Ida-Virumaa

16. detsember 2016

Heites pilgu lumekaardile, on arusaamatu, miks on Eestis talvepealinn Otepää, aga mitte näiteks Jõhvi. Juba rohkem kui nädal aega on Eesti kaardil tumesiniseks (mis tähistab lumekatte olemasolu) viirutatud vaid väike nurk ehk Ida-Virumaa.

Tõsiasi on seegi, et Pannjärve on viimastel talvedel korduvalt mujale kavandatud suusavõistlused enda juures läbiviimisega päästnud. Seeläbi on sündinud ka käibetõde, et kui kusagil mujal Eestis suusatada ei saa, siis Pannjärvel ikka saab. Tavaliselt varem kui mujal ja ka kauem kui mujal. Pannjärve asub lihtsalt sellises omapärases kohas, kus lumi püsib. Lisaks väärivad kiitust Alutaguse puhke- ja spordikeskuse rajameistrid, kes oskavad vähesestki lumest teha pikad ja kauakestvad suusarajad.

Kui Tallinnas või Tartus pole aknast välja vaadates näha lumeraasugi, on Kiviõli mäel ikka suudetud mõned laskumisnõlvad avatuna hoida. Nii on ka sel aastal ja juba sel nädalavahetusel läheb esimene rada seal lahti.

Küsimus on nüüd eelkõige selles, kuidas panna talispordisõpru uskuma seda, et Ida-Virumaal on viimastel aastatel loodud talialade harrastamiseks head tingimused. Kuigi ilmataat jonnib lumejagamisega ka siin, on ta siiski Ida-Virumaa vastu leebem olnud.

Ida-Virumaal tasuks mõelda, kuidas oma trumbid talispordikandina tugevamini välja mängida, et siia tuleks talvist loodust ja suusasõitu nautima mujalt rohkem inimesi. See annaks omakorda kindlustunnet juba järgmiste investeeringute tegemiseks.