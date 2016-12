Eesti suusahooaeg algab Pannjärvel

16. detsember 2016

Sel pühapäeval tuleb Pannjärvele ligikaudu pool tuhat suusatajat, kes osalevad Eesti noortesarja avaetapil, mis pidanuks toimuma Pärnumaal Jõulumäel, kuid toodi lumepuuduse tõttu üle Ida-Virumaale.

Kavas on vabastiili distantsid 1-9 kilomeetrini. Starti asuvad suusatajad, kel vanust 10-23 eluaastani. Sõidetakse Pannjärve kolmekilomeetrisel ringil. Tegu on tänavuse Eesti suusahooaja esimese võistlusega.

Eesti parim paik suusatamiseks

Alutaguse suusaklubi tegevjuhi ja treeneri Janek Vallimäe sõnul tundsid Jõulumäe etapi korraldajad eelmisel reedel huvi, kas see võistlus oleks võimalik Pannjärvele üle tuua. “Neil ei olnud tol hetkel meetritki suusarada. Kunstlumi oli hunnikus. Ilmaprognoos polnud ka just paljutõotav. Hirmsa pingutusega olnuks neil võimalik ehk mingisugune 1,5kilomeetrine ring teha. Meil olid samas rajad olemas ja sel esmaspäeval andsime oma jah-sõna,” rääkis Vallimäe, kes on nüüd ka pühapäevase võistluse juhataja rollis.

Alutaguse puhke- ja spordikeskuse juhataja Tarmo Kollo sõnul ei too sellise võistluse korraldamine keskusele midagi sisse, küll aga lisab tuntust. “Meil on selliste võistluste kogemus olemas ja saame hakkama. Et see nüüd nii lühikese etteteatamisega tuleb, sunnib natuke äkilisemalt toimetama. Janek jookseb praegu näiteks jalad rakku, et vajalikul hulgal vabatahtlikke abilisi kokku saada,” sõnas Kollo.

Vallimäe sõnul on praegu Pannjärvel vaieldamatult Eesti parimad tingimused suusatamiseks. Kui suusa-Mekas Otepääl on kunstlumest 2,5kilomeetrine ring ning väiksemad ringid ka Valgehobusemäel ja Põlvamaal Mammastes, siis Pannjärvel on maas ehtne lumi.

Paljud ei usu, et suusatada saab

“Mujalt helistatakse ja tuntakse huvi, kas meil on ettevalmistatud ühe või poolteise kilomeetri pikkune ring. Kui vastan, et saab sõita ka 7,5 km ringil, siis ollakse tõeliselt üllatunud, sest mujal Eestis on ju maa must,” rääkis Vallimäe. Ilmateenistuse lumekaartki näitab, et ülejäänud Eesti on lumevaba.

Korralik suusalumi on Pannjärvel püsinud juba novembri algusest. Tarmo Kollo sõnul ei usu aga paljud suusasõbrad seda. “Mulle on isegi öeldud, et meil on internetis üleval eelmise talve pildid,” tõi ta näite ja lisas, et praeguseid häid suusailmu on seni kasutanud vähesed suusasõbrad. Näiteks läinud pühapäeva jooksul laenutati vaid kolm suusapaari. Parematel aegadel on kõik ligemale poolsada suusapaari olnud päeva jooksul kolm korda kasutuses.

Küll aga on Vallimäe sõnul häid tingimusi usinalt kasutanud Alutaguse suusaklubi noored, kes saavad pühapäeval esimest korda sel hooajal võrrelda end teiste Eesti konkurentidega. “Kodurajad peaksid olema meie eelis ning küllap ka see, et oleme ilmselt teistest rohkem saanud lumel harjutada. Vähemalt kolm medalikohta peaksid meie klubi noored sel võistlusel loodetavasti võitma,” sõnas ta.

Vane Vähk sügisest Otepääl

Alutaguse suusaklubi viimaste aastate edukaim noorsuusataja, 16aastane Vane Vähk asus sellest sügisest õppima Otepääle Audentese spordigümnaasiumi. Nagu ka Kaspark Krauvärk ja Helin Müüdla. Põhikooli järel Otepääl spordigümnaasiumi minek on Janek Vallimäe hinnangul mõistlik arengutee. “On ka teisi võimalusi. Aga võin ka oma kogemuse põhjal kinnitada, et kui suusatamises on suured eesmärgid, siis on kõige parem ühitada õppimist ja treenimist Otepääl, kus kõik on käe-jala juures. Siin on meil talvel arvestatav treeningkeskus vaid Pannjärvel, kuhu sõitmine nõuab pärast koolipäeva lõppu veel lisaaega. Ei tasu ka mõelda, et spordigümnaasiumis õppimisse kergemalt suhtutakse,” rääkis ta.

Vane Vähi kõrval loodab Vallimäe esikolmikusse jõudmist ka 16aastaselt Aveli Uustalult, kes on oma vanuseklassis kuulunud Eesti paremikku juba mitmeid aastaid. “Loodetavasti on edasimineku teinud enamik meie klubi tuumikust. Suvel on saanud kõik korralikult harjutada ja novembris tegime ka lumelaagri Põhja-Soomes,” sõnas Vallimäe.

Ta loodab, et nii Vane Vähk kui Aveli Uustalu pääsevad Eesti koondises Euroopa noorte olümpia festivalile, mis toimub veebruari keskel Türgis. Eesti võistluste kõrval on peatähelepanu ka heal esinemisel Põhjamaade noorte meistrivõistlustel.

Pannjärvele tulevad Eesti paremad noorsuusatajad peagi uuesti tagasi. 7. jaanuaril toimuval noortesarja teisel etapil võetakse üksteiselt mõõtu vabastiili sprindis.