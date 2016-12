Põhjarannik neljapäeval, 15 detsembril

* Põhjarannik kirjutab esileheküljel, et Narva-Jõesuu saab järgmisest hooajast kodusadamaks ajaloolisele 11 meetri pikkusele kahemastilisele puulaevale, millega MTÜ Raudlaeva Maja hakkab pakkuma meeleolukat veesõitu nii meritsi Toila suunal kui ka mööda Narva jõge.

Uue vaba aja teenuse arendamiseks annab tegijate sõnul kindluse asjaolu, et Narva-Jõesuu lähipiirkonnas elab ligi 65 000 inimest ning tegutseb mitu ka terve Eesti mõistes suurt spaad, mida külastavad rohkearvulised turismigrupid.

* Ajal, mil mujal Eestis on talv praegu üsna lumevaene, on Ida-Virumaa üks väheseid kohti, kus saab suusatada. See on ka põhjuseks, et sel pühapäeval tuleb Pannjärvele ligikaudu pool tuhat suusatajat, kes osalevad Eesti noortesarja avaetapil, mis pidanuks toimuma Pärnumaal Jõulumäel, kuid toodi lumepuuduse tõttu üle Ida-Virumaale.

Suusanõlvad avatakse alates reedest ka Kiviõli seikluskeskuses.

* Kui Narva linnavõimud otsustavad vähendada sihtasutusele Narva Muuseum eraldatavat rahasummat ligi poole võrra, peab samaga vastama ka riik, mis tähendaks sisuliselt muuseumi sulgemist, teatas kultuuriminister Indrek Saar volikogule saadetud kirjas.

“Volikogu algatatud toetuse vähendamine tooks kaasa muuseumi sisulise sulgemise, hinnanguliselt 50% koosseisu ehk 30 töötaja koondamise ja muuseum oleks avatud külastajatele vaid suvekuudel,” tõdes minister.