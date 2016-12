Puudega laps

15. detsember 2016

Kolme valla poolt pidulikult allkirjastatud ühinemislepingut võib nimetada ka uue omavalitsuse, Põhjaranniku valla sünnitunnistuseks. Ainult et see laps ei saa olla esialgu päris täisväärtuslik, pigem võiks teda nimetada erivajadustega lapseks. Erivajadused aga saavad olema nii hariduslikud kui ka näiteks liikumisalased (transport).

Ja mis pole vähetähtis, see vastsündinu on tegelikult kodutu, sest uuel vallal pole ka õiget ja loogilist ühist keskust.

Ent selles ei saa süüdistada Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valla juhte, kes ju aasta otsa Jõhviga koostööd tegid, et ette valmistada nelja valla ühinemist. Kuni Jõhvi pärast seal toimunud võimupööret kõigile kolmele trääsa näitas ja otsitud põhjenduste saatel kõneluste laua tagant lahkus.

Muidugi ei jäänud kolmikul muud üle, kui jätkata kõnelusi omavahel, et päästa oma maksumaksjale sedagi raha, mis nüüd ühiskatlasse veel pärast Jõhvi lahkumist tulemas oli. Jõhvi ei pea aga 1,3 miljonit, millest sundliitmise korral vald ilma jääb, märkimisväärseks ja räägib iseseisvuse säilitamisest.

Eks järgmine poolaasta näitab, mis keskregiooni omavalitsustega edasi saab, sest Põhjaranniku vald ei vasta elanike arvu poolest seadusega kehtestatud nõuetele. Ministeeriumiametnikud on küll kinnitanud, et ainus loogiline lahendus on kolm valda Jõhviga sundliita, ent siin võib muidugi otsustavaks saada ka parteipoliitiline lobi − valitsus on vahetunud, mis tähendab aga, et ka poliitika haldusreformi osas võib muutuda.