Põhjarannik kolmapäeval, 14. detsembril

14. detsember 2016

* Teisipäeval allkirjastasid Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme vallajuhid ühinemislepingu ning uue omavalitsuse nimeks saab Põhjaranniku vald. Uus vald ei täida siiski seaduses ette nähtud elanike arvu kriteeriumi ning võimalik, et isegi vallakeskus tuleb teha naabervalda Jõhvi, mis viimasel hetkel läbirääkimiste lauast ootamatult jalga lasi.

* Sel aastal parima väikesadama tiitli saanud Purtse jahisadam võib lähiaastatel endale naabriks saada kalasadama, mis omakorda võiks elu sisse puhuda rannakülas soiku jäävale kalapüügile. Tähelepanuväärne, et projekti eestvedajaks on MTÜ Viis Viimast Kalurit.

* Põhjaranniku peatoimetaja Erik Gamzejev lahkab aga Keskerakonna siseelu. Autor kirjutab, et tegelikult on Savisaare roll Ida-Viru venelaste silmis kahanenud viimase aasta jooksul pidevalt. Põhiline teene on selles Keskerakonna Narva, Kohtla-Järve ja Sillamäe liidritel, kes valisid partei siseheitluses juba eelmisel sügisel selle poole, kes nüüdseks on osutunud võitjateks. Nii nagu Eestimaa päike tõuseb Ida-Virumaalt, sai ka võimupööre Keskerakonnas alguse samast kandist.