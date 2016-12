Nädalavahetusel sai libedatel tänavatel kukkudes trauma 70 inimest

14. detsember 2016

Ida-Viru keskhaigla andmetel pöördus möödunud nädalavahetusel haigla erakorralise meditsiini osakonda 70 tänaval kukkunud ja eri raskusastmega trauma saanud inimest. Seda on kaks ja pool korda rohkem kui tavaliselt.

“Üldjuhul pöördutakse meie poole traumadega umbes 15 korda päevas, möödunud laupäeval aga oli selliseid pöördumisi 40 ja pühapäeval 30. Peamiseks põhjuseks tänaval kukkumine,” rääkis Põhjarannikule Ida-Viru keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna vanemarst Arnold Persidski. “On raskeid peatraumasid, eakad inimesed on murdnud käe- ja jalaluid, üks meesterahvas tuli reieluumurruga Tartusse saata.”

Kõige rohkem on kannatanute seas eakaid inimesi. “Sellises vanuses inimestel on raskem taluda operatsioone ja nende tagajärjel tekkivat stressi, ka tervenemine kulgeb neil raskemini kui noortel, seepärast ei tasuks eakatel inimestel erilise vajaduseta kiilasjääga väljas käia. Aga kui on vaja õue minna, siis tuleks hoolikalt marsruuti valida, võtta toeks kepp ja panna jalanõude külge spetsiaalsed libisemisvastased vahendid,” soovitab Persidski. “Omavalitsustel aga tuleks tänavate liivatamisse minu meelest senisest vastutustundlikumalt suhtuda.”

Esineb probleemseid kohti

Jõhvi vallavalitsuse majandusspetsialisti Aivo Tamme hinnangul teeb linna teid hooldav firma N&V oma tööd hästi, ent probleemseid kohti siiski esineb.

Tamme sõnul ei ole piisavalt hästi liivatatud erasektoris asuvad teed ning kohati ka linnasüdames asuvad kõnniteed. Kõnniteedel küll liiva on, kuid mõningates kohtades on kahe meetri ulatuses liivatamata. Ka ristmikul tuleb ette, et mõned kohad on puistamata jäetud.

“Kaebusi on ning me edastame need teenindavale firmale, kes reageerib neile kohe. Seega ei saa ma öelda, et firma oma tööd halvasti teeb − ilm on ju selline, et liivgi ei aita alati,” rääkis Tamm. “Praegu näiteks (vestlus toimus eile kella poole kolme paiku päeval − toim.) puistatakse liiva, aga mis sest kasu on, kui märga lund sajab.”

Mitu põhjust

Kohtla-Järve abilinnapea Ahtme ja Oru linnaosas Tiit Lillemets ütles samuti, et firma N&V hooldab linna teid ja tänavaid normaalselt, kuid tema sõnul on võimalik, et kusagil esineb ka liivatamata jäänud kohti.

“Ma ei saa öelda, et inimeste traumades linn üldse süüdi ei ole, kuid ainult linna süüks seda ajada ka ei saa,” lausus ta. “Olukorda mõjutab mitu faktorit. Teid küll puistatakse, ent isegi kui praegustes ilmastikuoludes tekkinud jääd liivakiht katab, on ikkagi libe. Pakane ei lase soolal ja liival jääd sulatada.”

Arvestada tuleb ka seda, et peale linna territooriumi on neidki territooriume, mille eest peavad hoolt kandma nende omanikud: korteriühistud ning kaupluste ja kontorite omanikud.

Ühtlasi tuletas Lillemets meelde, et traumade vältimiseks tuleb inimestel ilmastikuolusid arvesse võtta, enne õue minekut hoolikalt jalanõusid valida ning tänaval ettevaatlikult liikuda.