Tulevastele maailmameistritele jagati stipendiume

13. detsember 2016

Ida-Virumaa andekate noorte energiafondist sai eile stipendiumi 24 õpilast. Neist enamik ihkab jõuda maailmameistrivõistlustele ja olümpamängudele. 15aastane Narva maletaja Aleksei Garanin unistab aga ei rohkem ega vähem kui maailmameistriks saamisest.

Aleksei on saavutanud korduvalt Eesti meistrivõistlustel esikohti. Sel aastal tuli ta Eesti meistriks 18aastaste poiste seas. Tema unistus on saada maailmameistriks. Ja ta mitte ainult ei unista sellest, vaid liigub iga päev eesmärgi poole.

Mitmekülgsete huvidega

“Lisaks sellele, et kohtun viis korda nädalas oma treeneriga, tegelen kodus malega umbes 3-4 tundi päevas,” rääkis Aleksei. Aeg-ajalt sõidab ta Peterburi teise treeneri juurde, kes teda omakorda aitab.” 300eurose stipendiumi kulutab ta aga võistlustel käimiseks.

Kogu elu ei keerle siiski male ümber. Narva Kesklinna gümnaasiumis õppiv Aleksei käib veel robootikaringis ja huvitub reaalainetest. Ta on edukalt osalenud paljudel olümpiaadidel. Samuti jõuab ta korvpallitrenni. Sealjuures on Narva noormees õppimises viieline.

Korvpall on olulisel kohal ka 13aastase Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi õpilase Siim Pärssi elus. Aga kogu oma mitmekülgsuse juures jõuab ta sellele pühenduda kõige vähem − kaks trenni nädalas.

Number üks on etlemine, millega ta on tegelnud neli aastat ja noppinud esikohti mitmel konkursil. Stipendiumide pidulikule üleandmisele tuli ka koos klassiõpetaja Ülla Toomjärvega, kes ta etlemise juurde suunas.

“Praegu on minu eesti keele õpetaja Maie Jõemaa − talle ka aitäh! Ega mulle alguses see mõte ei meeldinud, et tuleb pikk tekst pähe õppida ja ette kanda. Aga kui ma sain juba lavale, hakkas see mulle meeldima. Nüüd võtan osa kõikidest etlemisüritustest, mis toimuvad,” ütles Siim.

Tänu etlemisele ja korvpallile on ta nii Eestile kui ka Euroopale tiiru peale teinud.

Siim tegeleb ka matemaatikaga, käib olümpiaadidel ning veedab palju aega pranglimise ja nutispordi veebilehtedel, kus tuleb tegelda peast arvutamisega. Peale selle õpib Siim viiulit ja klaverit ning laulab. Saadud sttpendiumi 150 eurot lubab noormees jätta raamatupoodi − nimelt on ta ka suur lugeja. “Õppimisega pole erilist vajadust tegelda. Tuleb lihtsalt tunnis kuulata − meil on koolis väga head õpetajad,” kiitis ta.

Sportlased domineerivad

Andekate noorte energiafondi lõppenud taotlusvoorus jagati 24 noore vahel 5150 eurot. Stipendiumi suurus varieerus 100 ja 300 euro vahel. Fond pakub toetust Ida-Virumaal elavate andekate 7-19aastaste õpilaste huvitegevuse arendamiseks.

Ida-Virumaa omavalitsuste liidu tegevdirektori Arno Rossmani sõnul tegeleb enamik toetuse saajatest spordiga. Sel korral olid näiteks esindatud suusatamine, jalgpall, jalgrattasport, peotants, ratsutamine ja tõstesport. Lisaks on stipendiumi saajate hulgas reaalainete ja robootika huvilisi ning muusikaga tegelevaid noori.

Eesti Energia ja Ida-Virumaa omavalitsuste liidu 2013. aastal loodud fond on praeguseks jaganud stipendiume rohkem kui 170 noorele.

Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Ahti Puur lootis, et Eesti Energia panustab fondi ka edaspidi.

“Eraettevõtte omanik saab lihtsamini teha otsuse, keda ta toetab. Riigiettevõtte puhul on see keerulisem, aga kui meil on vähegi võimalus, tahaks andekaid noori edasi toetada. See on fantastiline, kui inimestel on huvi ja soov ennast arendada. Ja vahva, kui ande kõrval on töökus, mis selles vallas edasi viib,” märkis Puur.

Järgmine taotlusvoor avatakse 2017. aasta kevadel.