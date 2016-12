Puru tee läbimurre valmib järgmisel aastal

13. detsember 2016

Jõhvi vald alustab kevadel Puru tee läbimurde ehitamist, suunates Ahtmesse mineva liikluse elamurajoonist välja.

Puru tee läbimurre, millest hakati rääkima juba nõukogude ajal, saab järgmisel aastal valmis. Vald kuulutab hanke välja lähinädalatel ning ehitustööd loodetakse lõpetada sügisel. Ehkki ehitustööd algavad juba kevadel ja kestavad suvi läbi, väga suurt ebamugavust see liiklejatele kaasa tuua ei tohiks, sest tööd toimuvad piirkonnas, mis praegu on kasutusest väljas.

Mugavam liikumiseks

Sisuliselt tähendab Puru tee läbimurre seda, et need liiklejad, kes sõidavad Ahtme suunas, ei pea sõitma ringiga mööda Kaare tänavat ja ümber Jõhvi elamurajooni, vaid saavad seda teha otse sealt, kus kunagisest sõjaväeosast on maha jäänud tühermaa ristmikuni, kus tuleb pöörata Ahtme suunas.

“Kindlasti võtab see Kaare tänava liikluskoormust vähemaks: selles suunas hakkavad minema kas kohalikud inimesed või siis need, kes sõidavad Tartusse. Teised sõidavad otse,” selgitas Jõhvi arendusnõunik Rein Luuse.

Otseteele lisaks tehakse väiksem tee, millega tagatakse juurdepääs tühermaa äärde jäävatele kruntidele, kuhu muu hulgas peaks kerkima uus kaubanduskeskus koos jäähalli ja ujulaga. Sinnasamasse kõrvale on planeeritud ka hotell, mille juurde praegu samuti ligipääs puudub.

“Meie huvi oleks, et see, sisuliselt keskuses asuv piirkond hakkaks arenema. Oleme ka ise sellesse linnajakku teinud investeeringuid, mis tahaksid praegusest paremat ja selgemat ühendust,” viitas Luuse Pillerkaare lasteaiale ning uuele gümnaasiumile, mis uue teega samuti parema ligipääsu saavad.

Lisaks sõiduteele ehitatakse turvalised teeületuskohad ka jalakäijatele. “Muidugi tulevad põhiteele ülekäigukohad, kuid selleks, et inimesed saaksid minna kontserdimajja mööda juba olemasolevat kõnniteed, ehitatakse sinna tunnel. Sillaga lahendatakse teest üleminek kooli staadionilt parki,” rääkis Luuse.

Kaua oodatud

Puru tee läbimurde projekteerimist alustati sisuliselt viis aastat tagasi. “Selle aja jooksul on seda pidevalt täiendatud ja osasid juurde projekteeritud,” tõdes arendusnõunik. Lõplik variant sai valmis alles paar kuud tagasi.

Läbimurde ehitamiseks saadakse toetust ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) rakendatava Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meetmest.

Esmalt läbisid kõik sinna esitatud projektid hindamise, millega need pandi prioriteetide nimekirja, ning alles siis said omavalitsused õiguse põhitaotluse koostamiseks. See tagab aga selle, et nimekirja eesotsas olevatel projektidel on suur tõenäosus toetust saada. Kuna Puru tee läbimurre oli nimekirjas number üks, siis on tõenäosus toetust saada 95 protsenti.

Ehituse eeldatav maksumus on 2,8 miljonit eurot. Sellise maksumuse puhul peaks vald omaosalusena välja käima suurema protsendi kui nõutud 15, sest toetuse ülempiir on väiksem kui summa, mis neil tarvis. “Ma usun siiski, et reaalne ehitushind on madalam ja me mahume piiridesse,” lootis Luuse. Vald on garanteerinud omaosaluseks kuni 790 000 eurot.

Juba praegu on vald kulutanud projekteerimiseks ligi 100 000 eurot, kuid ka sealt saadakse toetusega 85 protsenti tagasi.