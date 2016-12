Tudulinna vald ei loovuta Pikati küla naabritele

13. detsember 2016

Tudulinna vallavolikogu ei nõustunud Pikati küla elanike ettepanekuga anda küla üle Avinurme vallale, mis liitub Mustvee piirkonna valdadega.

Septembri lõpus andis Tudulinna valla Pikati külavanem Urve Ilsen vallavolikogule külaelanike 18 allkirjaga avalduse sooviga algatada Pikati küla üleandmine Mustvee piirkonnas moodustatavale uuele vallale ehk siis esialgu selle piirkonnaga ühinevale Avinurme vallale. Soovi põhjenduseks toodi, et Pikati elanikud kasutavad peamiselt Avinurmes pakutavaid teenuseid, Avinurmega on bussiühendus parem, seal asuvad töökohad ja lapsed käivad seal koolis.

Ei hakka valda lammutama

Vallavolikogu ei pidanud esitatud põhjendusi veenvateks. Leiti, et Pikati küla arvamine Mustvee piirkonda ei tagaks paremat arengut ega teenuste paremat kättesaadavust võrreldes sellega, kui Tudulinna vald ühineb tervikuna Alutaguse piirkonnaga. Liiati on loodava Alutaguse valla eri valdkondade ressursid, eriti rahalised, tunduvalt jätkusuutlikumad kui Mustvee piirkonnas. Kuna ühinevate omavalitsuste keskusteks saavad vastavalt Iisaku ja Mustvee, tähendaks Mustvee piirkonnaga liitumine Pikati elanikele oluliselt pikemat sõiduaega keskusesse. Seega pole küla üleandmine ka logistiliselt põhjendatud.

Volikogu hinnangul ei ole olukord hariduses, tervishoius, tööhõives, kaubanduses, meelelahutuses ja bussiühenduses sellise tähendusega, mille tõttu peaks muutma valla piire. Kõik need tegevused, vajadused ja teenused on küla elanikele tulevikus kättesaadavad täpselt samamoodi kui praegu − valdade piirid on haldusüksuste piirid, mitte piirid inimestele.

Volikogu otsuses märgitakse, et külaelanike avaldusele alla kirjutanud 18 inimesest üks ei ole rahvastikuregistri järgi selle küla elanik, ülejäänutest vähemalt viis ei ela seal alaliselt ega tööta piirkonnas. Avinurme koolis käib külast üks laps, lasteaias mitte ühtegi. Lisaks allakirjutanutele on Pikatil veel kinnisvara- ja maaomanikke, kelle huvidega tuleb samuti arvestada.

Volikogu osundas, et tänavu aprillis ja novembris toimus Tudulinna rahvamajas haldusreformi teemal rahvakoosolek, kummalgi koosolekul ega rahvahääletusel ei osalenud ükski Pikati küla elanik.

“Volikogu seisukoht on, et me ei hakka oma valda lammutama, meil pole mõtteski ühtki oma küla ära anda, vaid ühineme naabervaldadega ühtse tervikuna,” rõhutas vallavolikogu esimees Andrus Valdre.

Külarahvas arutab ja otsustab

Pikati külavanem Urve Ilsen rääkis, et kuigi koos temaga pidi volikogu istungile oma seisukohta kaitsma minema veel mitu külaelanikku, tuli kõigil teistel midagi vahele ja lõpuks oli ta seal üksi.

“Mulle jäi volikogu suhtumisest väga halb mulje,” ütles ta. “Meie põhjendusi ei võetud tõsiselt, mina omakorda ei ole üldse rahul vallapoolsete põhjendustega. Seal öeldi küll, et vald hoolib Pikati külast, aga mina isiklikult ei ole aru saanud, et vald aitaks ja hooliks.”

Volikogu külaelanikele saadetud kirja ei olnud Ilsen eile veel näinud, ent lubas, et seda arutatakse esmaspäeval külaelanike kokkusaamisel ja siis ka otsustatakse, kuidas edasi toimida. “Suhtleme ka Avinurme vallavalitsusega, kes on näidanud üles valmisolekut ja huvi meid endale võtta,” ütles Ilsen.