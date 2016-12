Keskerakonna keeruline aeg

9. detsember 2016

Uue valitsuse juhtparteil Keskerakonnal pole lihtsad ajad. Jüri Ratase valimine erakonna esimeheks ja seejärel kohe tema tõusmine uue koalitsiooni peaministriks näis uskumatult kiire ja ootamatu eduloona. Ent sama kiiresti hakkas tulema tagasilööke.

Kaks nädalat ei saanud valitsus sisulise tööga tegelda, sest pidi klaarima maaeluminister Martin Repinskiga seotud skandaale. Repinski lahkudes lekkisid ajakirjandusse aga niinimetatud Savisaare kriminaalasja detailid, mis paljastavad küünilisi skeeme Tallinna linna ja Keskerakonna juhtimises.

Eile lisandus sellele veel üks kriminaalne uudis: Keskerakonna propagandakanali Tallinna TV juht Toomas Lepp peeti kinni kahtlustatuna Tallinna TV vara omastamises.

Kuigi Keskerakonna praegused juhid on väidetavalt endisest parteiliidrist Edgar Savisaarest ja ka Tallinna TVst distantseerunud, heidab kõik see kahtlemata erakonnale negatiivset varju. Seda enam on nüüd Jüri Ratasel stiimul kõvaks pingutuseks, tõestamaks avalikkusele, et tema juhitaval Keskerakonnal pole midagi ühist nende tavade ja skeemidega, mis juurutati aastate jooksul ning mis on viinud mitmete kriminaaluurimiste ja erakonna maine kahjustamiseni.

Kui Keskerakond suudab praeguses olukorras ennast puhastada ja Eesti poliitikamaastikule usaldusväärse parteina tagasi mängida, võidab sellest kogu Eesti demokraatia. Sest kui üks riigi suuremaid parteisid on paaria rolli tõrjutud, vähendab see poliitiliste valikute võimalust uute võimukoalitsioonide kujundamisel.