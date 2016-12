Vaivara ja Narva-Jõesuu meelitavad uusi elanikke autoga

8. detsember 2016

Tallinna reklaamifirma hakkab inimesi agiteerima end Vaivara valda või Narva-Jõesuu linna sisse kirjutama. Vallajuht tunnistas, et ära ei põlata ka fiktiivselt registreerunuid.

Selgunud on Vaivara valla läbiviidud ideekonkursi “Kampaania korraldamine rahvastikuregistris registreeritud elanike arvu suurendamiseks Vaivara vallas ja Narva-Jõesuu linnas” tulemused. Kaks omavalitsust on liitumislepingu juba allkirjastanud, kuid nõutavast 5000 elanikust jääb neil kahe peale puudu ligikaudu 470 inimest.

Konkursi võitjaks tunnistati Tallinna reklaamifirma Patriot Media, kellega sõlmitakse leping agitatsioonikampaania läbiviimiseks. Teised kaks konkursist osavõtnut − AS Idea AD ning OÜ Krabu üheskoos OÜga RusMedia − saavad preemiaks vastavalt 1000 ja 500 eurot.

Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid andis teada, et kampaania lõppedes loositakse kõikide registreerunud elanike vahel välja auto ja teised auhinnad.

“Kui alguses rääkisime, et tuleb luksusklassi masin, näiteks Toyota Land Cruiser, siis nüüd pakutakse veidi tagasihoidlikumat autot ning palju teisi auhindu sellele lisaks,” sõnas ta.

Sissekirjutus on prestiižne

Loosimise tingimused avalikustatakse lähipäevil ning kampaania algab järgmisel nädalal ja saab läbi juba uueks aastaks, st kestab kõigest kolm nädalat. Loosimise võitjad tehakse teatavaks jaanuari alguses.

Patriot Media töötaja Konstantin, kes oma perekonnanime avalikustada ei soovinud, ütles telefonitsi Põhjarannikule, et loosimisele eelneb meedias ja reklaamikanalites tehtav agitatsioon, et reklaamida Vaivara valda ja Narva-Jõesuu linna kui elamiseks mainekat paika. Peamiseks peibutusvahendiks saab auto, mille mark selgub lähipäevil. “Külastame linnavalitsust, et kõik nüansid lõplikult välja selgitada.”

Patriot Medias töötavad eranditult Tallinna inimesed ning neil tuleb süüvida Kirde-Eesti auditooriumi erilisse iseloomu. Konstantin rõhutas, et nende meeskond on mitmekeelne ning kakskeelne saab olema ka nende korraldatav kampaania.

“Paneme kampaania käima ning hakkame iga päev olukorda seirama, et mõista, kus tuleb rohkem pingutada, kus aga võib lõdvemalt võtta,” rääkis Konstantin. “Me oleme optimistlikult meelestatud ning püüame seda teha kõikide võimalike ja lubatud vahenditega.”

Ühtlasi tuletas ta meelde, et elanike arv on kõikidele omavalitsustele − suured linnad ehk välja arvatud − väga valus teema. Seepärast pole Vaivara ja Narva-Jõesuu ainsad, kes püüavad elanikke juurde meelitada, ent probleemi teravusele vaatamata ei ole Patriot Medial teisi omavalitsusi selles küsimuses aidata seni tulnud.

Kas neil õnnestub enne aasta lõppu vajalik elanike arv kokku saada? Vallavanem Veikko Luhalaid kinnitas, et valitsus ei hakka neilt nagunii täpselt 5000 elanikku nõudma − ta on seadusi uurinud ning teab, et Vaivara vald vastab kõikidele iseseisvale edukale omavalitsusele esitatavatele kriteeriumidele.

“Meie pole see vald, keda reformida oleks vaja. Meid tuleb liita vaid sellepärast, et meie naaber (Narva-Jõesuu − I.S.) on finantsilises plaanis veidi tagasihoidlikum ja nõrgem. Seepärast rääkisin ma algusest peale, et meile on erand niikuinii kindlustatud,” on Luhalaid veendunud.

Kõik vahendid head

Ent elanike arvu suurendamise kampaania tuleb Luhalaiu sõnul läbi viia nii või teisiti, kuna vallaga liitumise vastu olev Narva-Jõesuu linnavolikogu opositsioon on lubanud edasi tegutseda.

“Nad kavatsevad kõik meie puudujäägid vaidlustada,” selgitas vallavanem. “See saab olema väga loll olukord, kui me ei saavuta 5000 elanikku, valitsus teeb meile erandi ning siis hakkame me ise seda otsust vaidlustama.”

Luhalaid näeb riski ka selles, et uuel aastal võib poliitiliste jõudude tasakaal Narva-Jõesuu volikogus sootuks muutuda. See on üsna reaalne, kui jaanuaris saab läbi Meelis Songa “saadikupuhkus”, siis muutub praegune häälte vahekord 7:6 juba Narvaga ühinemisläbirääkimiste alustamise pooldajate kasuks. Seda enam, et Vaivara vallaga liitumise vastu oli enamik novembris Narva-Jõesuus läbi viidud rahvaküsitluses osalenutest.

Kõikide nende raskuste taustal kerkib ka küsimus, kuivõrd lubatav on värvata fiktiivseid uusi elanikke, kes end näiteks auhindade loosimises osalemiseks ajutiselt sisse kirjutavad.

“Mitte miski fiktiivne ei ole kunagi hea,” vastas Luhalaid. “Ent kui 5000 elanikku on see kriteerium, mille järgi omavalitsusi kaalutakse, siis meil tuleb leida moodus selle täitmiseks, et ennast kaitsta. Seadusega see keelatud pole ning sanktsioone ei ole selle eest samuti ette nähtud − seda nägime ka valimistel Lohusuus ja Alajõel, kus korteritesse kirjutati sisse kümneid inimesi, politsei tegeles selle uurimisega, kuid tulemusteta. Ja kui valimistel on seda teha tõesti inetu, siis enda kaitsmiseks on see õilis tegu. Võib-olla pole see eriti moraalne ja eetiline, kuid me oleme lihtsalt kohustatud seda praegu tegema,” on vallajuht veendunud.