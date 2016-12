Põhjarannik kolmapäeval, 7. detsembril

7. detsember 2016

* Vaivara ja Narva-Jõesuu teevad lähipäevil algust uute elanike värbamise kampaaniaga, mille käigus loositakse muude auhindade seas välja ka auto. Eesmärgiks on kuu lõpuks saada juurde 470 elanikku, et täita omavalitsustele kehtima hakkav 5000 elaniku norm. Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid ei välista, et kampaania ajal tehakse ka fiktiivseid sissekirjutusi. “Võib-olla pole see eriti moraalne ja eetiline, kuid me oleme lihtsalt kohustatud seda praegu tegema,” tõdeb Luhalaid küsimusi tekitava kampaania kohta.

* Neid Ida-Viru noori, kellest saavad põhikooli lõpuks eesti keele oskajad, on veidi rohkem kui pooled. Ülejäänutele võib gümnaasiumis õppimine käia üle jõu, mis kitsendab märgatavalt haridusvalikuid.

* Kuigi maaeluminister Martin Repinski kinnitas veel esmaspäeva õhtul Põhjarannikule, et ei näe põhjust ametist lahkumiseks, esitas ta 24 tundi hiljem peaminister Jüri Ratasele tagasiastumispalve. Repinski naaseb riigikogusse, kust peab lahkuma vaid kaks nädalat seal olla jõudnud asendusliige Eevi Paasmäe, kes ütles eile Põhjarannikule, et kui Sillamäe linnavalitsus soovib, siis läheb ta tagasi tööle abilinnapeaks, kes tegeleb kultuuri ja haridusküsimustega. Aimates, et Paasmäe saadikukarjäär võib lühikeseks jääda, ei olnud Sillamäe linnavalitsus veel asunud tema kohale uut inimest otsima.