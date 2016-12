Spordivõistlus kui efektne etendus

7. detsember 2016

Olgugi et Kohtla-Järve klubil Kuldkaru ei ole praegu täiskasvanute seas tippmaadlejaid, tõestasid nad laupäeval taas, et nad on tipptasemel spordivõistluse korraldamise suurmeistrid.

Vabamaadlusturniiril “Kuldkaru Open” oli tänavu kohal ligemale 80 maadlejat 13 riigist. Õhtupoolikul Ahtme spordihallis alanud finaalid andsid välja tõelise suurvõistluse mõõdud.

Kogu spordihalli interjöör oli ümber tehtud. Suurte tumedate kangastega oli tähelepanu fokuseeritud kahele maadlusmatile. Tormiliselt kaasa elanud publik sai heitluste üksikasju jälgida suurtelt ekraanidelt. Mattide lähedal jälgis toimunut aukülalistest moodustatud presiidium. Internetis tehti turniirist otseülekanne, mida kommenteeris otse kohapealt teiste seas ka olümpiavõitja Anatoli Beloglazov.

Finalistid kutsuti välja valgus- ja heliefektide ning lavatossu saatel. Võitjate auks korraldas neidude rühm võidutantsu, mis sõltuvalt finaali võitja maadlustrikoo värvist leidis aset punases või sinises valguses.

Kaheksast finaalist kolmes läksid võidud Valgevene ja kahes Slovakkia maadlejatele.

Eestlastest jõudsid finaali Janek Lips ja Aimar Andruse, kes pidid aga mõlemad leppima teise kohaga. Mitmel eelneval aastal Kohtla-Järvel harjutanud ja tänavu Järve gümnaasiumi lõpetanud Põltsamaa noormees Andruse oli finaalis ka mullu. Seekord jäi ta alla Slovakkia lipu ala võistelnud Aslambek Guljajevile.

Klubi Kuldkaru eestvedajad Sergei Merkulov ja Aleksei Hapov on tõdenud, et sellist suurejoonelist turniiri korraldades on nende peamine eesmärk populariseerida Kohtla-Järvel maadlust. Nad usuvad, et mõne aasta pärast jõuavad ka nende oma klubi noored maadlejad Eesti paremikku ja suudavad murda rahvusvahelistele tiitlivõistlustele.