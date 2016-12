Põhjarannik teisipäeval, 6. detsembril

* Martin Repinski rääkis eile Põhjarannikule, et loodab maaeluministri ametis püsida veel vähemalt kaks aastat ja kolm kuud. “Ma ei näe ühtegi põhjust või asjaolu, miks see peaks teisiti olema,” ütles värske EMORi uuringu tulemuste põhjal uues valitsuses kõige vähem oma ametisse sobiv minister. Repinski leiab, et pole midagi valesti teinud ega saa aru, miks meedia teda kiusab.

* Tänases Põhjarannikus on intervjuu Enefit Energiatootmise juhatuse liikme Tõnu Aasaga kes räägib, kuidas neil on õnnestunud vanad Narva elektrijaamad uutmoodi “tantsima panna”, et muutlikes oludes konkurentsis püsida ja millal õnnestub uues 637 miljonit eurot maksma läinud Auvere jaamas gaasipedaal põhja vajutada.

* Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko peab veel juristidega nõu, kas läheb linnavolikogu liikme Eduard Odinetsi vastu kohtusse, nagu ta oktoobri lõpus lubas, või mitte. Jantšenko nõudis Odinetsilt vabandamist volikogus välja öeldud kriitika eest, ähvardades teda vastasel juhul kohtuga.