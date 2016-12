Sillamäel kaovad järjest töökohad

5. detsember 2016

Sillamäe ettevõtetes toimuvate koondamiste tõttu on linnas tööpuudus kasvanud viimaste aastate suurimale tasemele ja planeeritust väiksemate tulude tõttu pidi linnavolikogu kärpima tänavust eelarvet.

Kui eelmise aasta oktoobri lõpu seisuga oli Sillamäel registreeritud töötuid 457, siis tänavu samal ajal juba ligemale veerandi võrra rohkem − 559.

Koondamisi kardetust rohkem

Sillamäe linnapea Tõnis Kalbergi sõnul planeeris linnavalitsus tänavuse eelarve tulusid alalhoidlikult, teades, et sel aastal oli oodata koondamisi. Tegelikkus on osutunud aga kardetust veelgi halvemaks.

Oktoobri lõpuks jäi tulumaksu laekumine plaanist maha rohkem kui 150 000 euro võrra. Et aasta viimastel kuudel pole olulist paranemist loota, kärpis volikogu sel nädalal tulusid rohkem kui 170 000 euro võrra.

“Eelarve kärpimine ei ole meile katastroof, aga teeb elu palju keerulisemaks,” tõdes Tõnis Kalberg, kelle sõnul püüti kärpeplaani koostada nõnda, et ükski valdkond väga tuntavalt ei kannataks. “Mõnel pool peame rohkem kokku hoidma ja nende asjade soetamise, mis pole just hädavajalikud, edasi lükkama.”

Lisaeelarves puudutavad kärped mitukümmet tegevust. Näiteks tänavate heakorrastuse kulusid tõmmatakse koomale ligemale 16 000 eurot ja tänavavalgustuse arvelt säästetakse veidi üle 10 000 euro. Kärpekirves ei jätnud muu hulgas puutumata ka kalmistu hooldamiskulusid − selle pealt säästetakse 22 eurot.

Tõnis Kalberg rääkis, et kui Eesti Energia Narva karjääri töötajate koondamisega oli linnavalitsus arvestanud, siis aasta jooksul on halbu uudiseid tulnud ka teistest linnas tegutsevatest ettevõttest. Üks Sillamäe suuremaid ettevõtteid − metallide töötleja NPM Silmet (varasema nimega Molycorp Silmet) on Kalbergi sõnul tõmmanud kokku paarkümmend töökohta. Peagi ettevõtte tegevjuhi ametisse asuv praegune finantsjuht Signe Kask rääkis eelmisel nädalal Põhjarannikule, et neil on 520 töötajat ja seda arvu ei ole praegu kavas vähendada.

Transiit kärbub

Töötajaid on koondatud aga ka Sillamäe sadamas tegutsevates terminalides, sealhulgas neist suurimas Alexelas.

Alexela Grupi suuromanik Heiti Hääl teatas Põhjarannikule, et tänavu viimases kvartalis koondab Alexela Sillamäe terminal 18 inimest ja järgmise aasta esimeses kvartalis veel sama palju. “Koondamiste põhjuseks on Eestit läbiva transiitkauba mahtude oluline vähenemine. Eesti transiidis on käes väga keerulised ajad, kuna kaubamahtude langus on kolossaalne. Kui pole kaupa, mida raudteevagunitest laevadele laadida, ei ole võimalik ka seotud töökohti luua ja hoida,” tõdes Hääl.

Ta lisas, et samas olukorras on kogu logistikasektor Eestis, sest kaubakäibed langevad nii sadamates kui raudteel. “Sellise languse põhjusi peab kahjuks otsima vaid praeguselt poliitmaastikult,” märkis ta.

Kas ja millal võiks olukord paraneda ja koondatud inimesed taas tööle kutsuda, ei osanud Hääl ennustada. “Teeme Alexela meeskonnaga pidevalt tööd selle nimel, et Eesti suurepärane asukoht transiidimaana avalduks lõpuks ka meie kaubamahtude kasvus. Loodan, et meie püüdeid saadab edu, kuid see saab juhtuda vaid riikliku poliitika tugeval toetusel,” leidis ta.

Alexela on olnud Sillamäe Kalevi jalgpallimeeskonna peamine toetaja. Käibe vähendamise ja töötajate koondamise tõttu on Hääl varem Eesti Päevalehele öelnud, et vähendab klubi toetamist kolm korda.