Minister Ossinovski proovikivi

5. detsember 2016

Sotside esimees Jevgeni Ossinovski on viimasel ajal pälvinud palju tähelepanu riigis võimuvahetuse põhilise arhitekti ja läbiviijana. Tervise- ja tööministrina on ta samuti sageli pildil. Praegu põhiliselt alkoholivastase võitlusega, kuid ühtelugu ka raviasutuste rahastamise ja haigekassa probleemidega.

Tema ameti teise pooluse − tööküsimustega oleks Eestit tervikuna vaadates asjad justkui korras. Tööpuuduse tase on Eestis läbi aegade üks madalamaid ja üha aktuaalsemaks on muutumas teema, et Eesti majanduse arengupiduriks on saamas tööjõupuudus.

Ossinovski oma valimisringkonnas Ida-Virumaal pole aga lood sugugi sama head. Tööpuuduse tase on jätkuvalt ülekaalukalt riigi suurim. Kui puhtalt arvudele otsa vaadata, siis on olukord aastaga veelgi hullemaks läinud. Kui mullu oli maakonnas oktoobri lõpus registreeritud 5724 töötut, siis nüüd samal ajal üle poole tuhande rohkem.

Valitsus on küll püüdnud ellu viia mitmeid meetmeid, nagu töökoha loomise toetus, ja jätkab tööstusparkide arendamist. Ent reaalseid tulemusi ei tule. Selle ajaga, kui õnnestubki väike edu saada ja raporteerida mõnest ettevõttest, mis loob paarkümmend uut töökohta, tuleb ridamisi teateid järjekordsetest koondamistest teistes firmades.

Sillamäe linnas sel aastal kujunenud olukord, kus tööpuudus järjekindlalt ülesmäge rühib ja linnavõimud on sunnitud eelarve tulusid kärpima, on selle protsessi kurb kinnitus.

Tööpuuduse vähendamisel ei ole kiire mõjuga imet tegevat rohtu. Küll aga tasub uuele valitsusele järjekindlalt meelde tuletada, et selle küsimuse lahendamises peitub võti ka paljude teiste Ida-Virumaaga seotud murede lahendamisel.