Narva-Jõesuu ühineb elanike vastuseisu kiuste Vaivaraga

2. detsember 2016

Narva-Jõesuu volikogu otsustas eile õhtul häältega 7:6 Vaivara vallaga ühinemise kasuks ja kohe seejärel kirjutati alla ühinemisleping.

Ühes Meresuu spaahotelli ruumis toimusid eile paralleelselt mõlema ühineva omavalitsuse volikogu istungid. Kui Vaivara saadikute ühinemisotsus oli üksmeelne, siis Narva-Jõesuu esinduskogus sai otsustavaks üks hääl.

Nimeks jääb Narva-Jõesuu

Ühinemislepingu järgi saab ühinenud omavalitsuse nimeks Narva-Jõesuu linn ning seal hakkab paiknema ka linnavalitsus. Praegusesse Vaivara valda jäävad vaid teeninduspunktid.

Tasavägine hääletus Narva-Jõesuu volikogus tõi esile linnas valitsevaid ühinemisvastaseid meeleolusid. Enamik rahvahääletusel osalenud Narva-Jõesuu elanikest oli Vaivaraga ühinemise vastu. Sajad inimesed olid pannud allkirja üleskutsele, et linnavõimud alustaksid ühinemisläbirääkimisi hoopis Narva linnaga.

Narva-Jõesuu volikogu esimees Raivo Murd tunnistas, et rahva tahte vastu minna pole kerge. “Palju parem olnuks, kui enamik oleks hääletanud [Vaivara vallaga] liitumise poolt. Kuid ma arvan, et järgmine aasta näitab, et tegime siiski õige otsuse,” ütles Murd.

Ta kinnitas, et pole Narvaga ühinemise vastu, ent ühise katkematu piiri puudumise tõttu ei ole selline ühinemine seaduslikult võimalik. “Ma ei saanud panna päevakorda ebaseaduslikku punkti,” tõdes ta.

Vaivara ja Narva-Jõesuu ei täida kahekesi ühinedes omavalitsustele kehtestatud 5000 elaniku nõuet. Murd loodab, et uus võimuliit ei pruugi sellest arvust kramplikult kinni pidada.

Poliitiline enesetapp?

Raivo Murd mõistab, et Narva-Jõesuu elanike arvamusega mittearvestamine võib järgmistel valimistel saada saatuslikuks nendele kohalikele poliitikutele, kes eelistasid Vaivarat, mitte Narvat. “Ma ise olen juba sellises eas, et võiks mõelda ka puhkusele ja tegelda senisest rohkem lastelastega. Kuid teen enda poolt kõik, et see ühinemine ennast õigustaks,” lubas ta.

Ühinemisotsusele vastu hääletanud ja Narvaga liitumist pooldanud Tatjana Pagajeva selgitas, et täidab kolm aastat tagasi volikogusse kandideerides antud lubadusi. “Me lubame ka edaspidi kuulata rahva arvamust,” kinnitas ta.

Hiljuti Narva-Jõesuu linnapeaks valitud Maksim Iljin, kes on samal ajal ka Vaivara vallavalitsuse liige, ütles, et on jõudnud hästi tutvuda mõlema omavalitsuse plusside ja miinustega. Vallas näiteks on puudu ehitusspetsialistidest ja hankespetsialistidest, seevastu on seal piisavalt maaküsimuste ja keskkonnaküsimuste asjatundjaid, kellest omakorda tunneb puudust Narva-Jõesuu. Samuti on Vaivaras parem seis sotsiaalteenuste osutamisega. Seal on näiteks lastekaitsespetsialist, aga Narva-Jõesuus pole.

“Ühinemisega suudame kahe peale tugevdada nõrku kohti,” sõnas Narva-Jõesuu praegune linnapea.

Iljini sõnul ühinevad ka mõlema omavalitsuse kommunaalteenistused. Praeguse piiri kadumine peaks lihtsustama näiteks lumekoristust ja muud logistikat. “Näiteks Narva-Jõesuu kommunaalteenistuse baas asub kõigest ühe kilomeetri kaugusel Olginast ja ühinemisel saab masinatega kiiresti sõita sellesse praegu Vaivara valla asulasse teid puhastama,” tõi Iljin näite piiride kadumise eelistest.