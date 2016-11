Põhjarannik kolmapäeval, 30. novembril

30. november 2016

* Põhjarannik kirjutab täna esileheküljel, et aastaid tagasi Kuremäe lähedal Kaatermu külas Briti kodaniku Robert Timminsi (65) poolt tapetud mehe juhtumit võib hakata uurima Suurbritannia kohus, kui prokuratuuril õnnestub kriminaalasi sealsetele võimudele üle anda. Prokurör Olga Dorogan ütles, et kriminaalasja üleandmine brittidele suurendab võimalust, et praegu Filipiinidel redutav Timmins tuuakse lõpuks kohtu ette.

* Veel saab lugeda, et nädalavahetusel toimunud tulevase Alutaguse valla haldusreformi rahvaküsitluses osales keskmisest rohkem vallaelanikke rikastes põlevkivivaldades Illukal ja Mäetagusel, kus enamik hääletanuid oli ühinemise vastu.

* Kui paljudes maakondades võib rahastamise kärpimine naiste varjupaigad sootuks kaotada, siis Ida-Virumaa saab senisega võrreldes raha juurde. See võimaldab teenindada Narva kliente nende kodulinnas.

Eelmisel aastal abistas Ida-Virumaa naiste tugikeskus-varjupaik sadakonda koduvägivalla all kannatanud naist. Kümne tegutsemisaasta jooksul on abistatud ligemale 800 perevägivalla ohvrit.