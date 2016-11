Surmasõitu teinud juhti on karistatud narkokuriteo ja varguste eest

30. november 2016

Laupäeva hommikul Iisaku vallas ränga avarii põhjustanud meest on karistatud nii liiklusrikkumiste kui ka kriminaalkuritegude eest. Eile võeti ta vahi alla.

Ühe hukkunu ja nelja vigastatuga lõppenud õnnetus leidis aset kella 10 paiku hommikul Iisaku vallas Sõrumäel Jõhvi-Tartu maantee 24. kilomeetril.

Kaldus vastassuunavööndisse

Esialgsetel andmetel kaldus Jõhvist Tartu suunas liikunud sõiduauto Audi, mille roolis oli Jevgeni (37), tagaosaga vastassuunavööndisse ja põrkas kokku vastutulnud sõiduautoga Volkswagen. Liiklusõnnetuse tagajärjel hukkus Audis tagaistmel olnud 68aastane naine. Sündmuskohalt toimetati haiglasse Audi juht ja kaassõitja ning Volkswageni juht ja kaks kaassõitjat. Kolme inimese seisundi tunnistasid arstid raskeks. Esialgsetel andmetel oli nii hukkunul kui ka Audis juhi kõrvalistmel istunud 39aastasel mehel turvavöö kinnitamata. Mees viidi raskes seisundis haiglasse.

Volkswagenis oli kõrvalistmel 15aastane noormees ja tagaistmel 39aastane naine, kes mõlemad raskes seisus Ida-Viru keskhaiglasse toimetati. Volkswageni roolis olnud 21aastane mees viidi sündmuskohalt hiljem haiglasse tervisekontrolli. Kõik kolm kasutasid nõuetekohaselt turvavarustust.

Sündmuskohal käinud politseinike sõnul ei vastanud sõiduauto Audi talverehvid nõuetele.

Ida prefektuuri operatiivjuht Andres Jaggo kutsus kõiki juhte üles hoolivusele ja ettevaatlikkusele. “Liikluses ei piisa vaid teadmisest, et sõidukil on talverehvid all, nende muster peab ka nõuetele vastama. Lisaks tuleb igal sõidul valida teeoludele vastav sõidukiirus ning puhastada sõiduvahendid lumest ja jääst. See tagab turvalisema teekonna meile kõigile,” lisas Jaggo.

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Maarja Germanni sõnul on esialgsetel andmetel liiklusõnnetuse põhjustamises alust kahtlustada Audi roolis olnud Jevgenit, keda on varem mitu korda väärteokorras karistatud liiklusnõuete rikkumise eest. Ühtlasi on meest karistatud ka juhtimisõiguseta sõidu eest. “Panen kõigile sõidukijuhtidele südamele, et sõiduauto rooli istudes tuleb lisaks enda ohutuse tagamisele mõelda ka teiste liikluses osalevate isikute ohutusele ning kohandada oma käitumist liikluses ilmastiku- ja teeolude järgi. Liiklusõnnetused on enamasti ootamatud ja mittetahtlikud ning neid on võimalik ära hoida, olles ise hoolsam.”

Korduvalt karistatud

Eile taotles Viru ringkonnaprokuratuur Jevgeni kaheks kuuks vahi alla võtmist ning kohus rahuldas taotluse.

Mehele esitati kuriteokahtlustus paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist, kui sellega on ettevaatamatusest põhjustatud inimese surm. Süüdimõistmisel võib kohus selle eest karistada kuni viie aasta pikkuse vangistusega.

Jevgenit on varem kriminaalkorras kolmel korral karistatud, muu hulgas narkootikumide ebaseadusliku käitlemise eest, kui talle mõisteti 1 aasta ja 10 kuu pikkune vangistus. See tekitab ka küsimuse, kas mees polnud avarii ajal mingite uimaainete mõju all. Ida politseiprefektuuri pressiesindaja vastas, et kahtlustatava võimaliku joobe selgitamiseks määrati ekspertiis.

Jevgenit on lisaks narkokuriteole karistatud ka varguste eest.

Viimati oli mees kohtu all aga tänavu veebruaris, kui teda karistati varguste eest, muu hulgas oma endise elukaaslase tagant. Samuti oli ta varastanud Ida-Viru keskhaiglast ühe monitori. Samas kriminaalasjas mõisteti Jevgeni süüdi ka peksmises ning kokkuleppemenetluses mõisteti talle pool aastat reaalset vangistust.