Rikkujaid süüdimõistmine liiklusest ei kõrvalda

30. november 2016

Alles me toibusime suvisest liiklusšokist, kui Koogul toimus ränk liiklusõnnetus, kus hukkus kolm noort inimest. Ainsana jäi ellu juht, kes suure tõenäosusega selles avariis süüdi oli. Sellel juhil oli oma noorusele vaatamata hulk liiklusrikkumisi, mis tõendab, et tegu oli paadunud liiklushuligaaniga, kuid riik ei suutnud sellegipoolest teda takistada ikka ja jälle rooli istumast, kuni see kõik nii traagiliselt lõppes.

Läinud laupäeva hommik jäi viimaseks ka ühele pensionärist naisterahvale, kes surmakutsari juhitud auto tagaistmel istudes hukkumisest ei pääsenud. Muidugi võib põhjus olla ka kinnitamata turvavöös, kuid hukkumise peasüüdlane oli siiski avarii ise.

Kahtlemata peab nüüd asjaolud välja selgitama uurimine, kuid tähelepanuväärne on see, et prokuratuur ja kohus leidsid, et avarii põhjustanud Audi roolis olnud Jevgeni tuleb vahi alla võtta. Vahi alla võtmiseks kohtueelsel uurimisel saab olla vaid kaks ajendit: kui on oht, et kahtlustatav jätkab vabaduses kuritegusid, või eksisteerib risk, et uurimisalune hakkab menetlusest kõrvale hoidma. Praegusel juhul on põhjuseks kindlasti esimene. Nagu oli ka selle ülalmainitud Koogu õnnetuse puhul, kus kohus pidas tõenäoliseks, et kahtlustatav hüppab vabaduses taas rooli ja hakkab inimelusid ohustama.

Ent nüüdseks on noor mees juba tükk aega vabaduses olnud ja küllap lastakse enne kohut vabaks Jevgenigi. Kuid ega sellega nende ja paljude teiste nendesarnaste juhtide oht ühiskonnale ei kao. Isegi pärast süüdimõistvat otsust. Sest paraku näevad meie seadused ette juhtimisõiguse äravõtmist vaid ajutiselt.