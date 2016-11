Pomerants tõi tippvõrkpalli Jõhvi

30. november 2016

“Võrkpalliasju ajan sellepärast, et oleks emotsioone. Eile ja täna sain positiivset emotsiooni küllaga,” tõdes üks Rakvere võrkpalliklubi asutajaid ja vabatahtlik abiline Marko Pomerants, kes põhiametilt on praegu valitsuse keskkonnaminister, pühapäeval õhtul Jõhvi spordihoones, kui tema meeskond oli alistanud Vilniuse Flamingo 3:1.

“Tänased vastased olid natuke rokkstaarid, aga see neid ei aidanud,” tõdes rahulolev Pomerants vahetult pärast mängu, olles enne seda ligi kaks tundi jutti trummi tagunud ja skandeerinud: “Rakvere! Rakvere! Rakvere!”

Kõvasti rahmeldamist

Rokkstaaride all pidas Pomerants silmas Leedu meeskonna erilist nõudlikkust toidu suhtes, mida nad Jõhvis ootasid. “Tegime kompromissi: pooled menüüd olid sellised, nagu nad soovisid, ja pooled tavalised − sellised toidud, mida söövad näiteks nii meie oma peene figuuriga tantsutüdrukud kui ka mängumehed. Kui nemad saavad söödud, siis ei tapa see leedukaid ka. Pärast öeldi, et kõik oli okei,” rääkis ta, olles eelmisel nädalal suurema osa oma vabast ajast kulutanud nende kahe mängu korraldamisele.

Niipea kui võidurõõm sai välja hõisatud, asus Pomerants platsi äärest reklaamtahvleid kokku korjama. “Laupäeval tulime varakult Jõhvi asju üles sättima. Kõigi toetajate reklaamid peavad kuidagi platsi äärde ära mahtuma. Mitmel on ootused, et nende sildid oleksid kõige edevamal kohal. Sellega tuleb ka arvestada. Neljapäeval tuli telemeestel [pühapäevase kohtumise kandis otse üle Kanal12] selline mõte, et neil oleks vaja saali saada tellinguid, et kaamerad kõrgemale kohale seada. Siis mõtledki välja, kuidas neid saaks. Peale selle tuli otsida, kus saaksid vastased magada ja süüa,” rääkis Pomerants vabatahtliku tegemistest mängude korraldamisel ja lisas, et suureks abiks olid talle Jõhvi spordikooli juhid Helen Mast ja Kaja Kama.

Sellise aeganõudva rassimise vaevatasu ongi võrkpallile kaasa elamisega laekuvad emotsioonid. “Tööd on päris palju, helgeid hetki on harvem − just siis, kui nädalavahetusel on mäng. Kui oma meeskond veel ka võidab, siis ongi hea olla,” tõdes ta, lisades, et ainuüksi trummitagumise peale ta kalorite hävitamisel loota ei saa, vaid tegi pühapäeva hommikul ka 6 km pikkuse jooksu.

Jõhvi saal sobib Rakverele

Rakvere võrkpalliklubi sattus Balti liiga kodumänge Jõhvi pidama tänu sellele, et nende kodulinna spordihoone oli sel nädalavahetusel hõivatud.

Rakvere meeskonna peatreener Urmas Tali tõdes, et Jõhvi saal on hea ja sobib klubile hästi. “Oleme siin ennegi võitnud,” ütles ta.

Seekord läks aga Virumaa praegusel parimal pallimänguvõistkonnal eriti hästi. Laupäeval saadi 3:0 jagu Šiuliai klubist Elga Master Idea SM Dubysa, pühapäeval aga eelmisel nädalal Balti liiga liidriks kerkinud Vilniuse Flamingo Volleyst.

“Meie punktid olid õhus nii eile kui täna. Võtsime need ära,” rääkis võidukast nädalavahetusest Tali, tõdedes, et Rakvere meeskond alles otsib oma õiget mängu. “Me ei ole veel kaugeltki nii head nagu eelmisel aastal. Vilniusest jagusaamine teeb muidugi heameelt, ent anname aru, et liiga tippu tõusid nad suuresti seeläbi, et olid võite kogunud tabeli alumise poole meeskondadelt.”

Kui keeruline on hoida väikelinnas konkurentsivõimelist võrkpallimeeskonda, kes suudab heal päeval tuule alla teha ka lähiriikide pealinnade satsidele, kel toetajate leidmise võimalused märksa avaramad? “Ikka saab vastu hakata. Tuleb küüned igale poole taha ajada, kus raha liigub,” naeris Tali, rõhutades, et põhiküsimus on ikkagi selles, kui hea järelkasv eri paikades on. “Võrkpallil on oma kantsid, kust noored pidevalt tulevad. Kui täiskasvanute meeskond püsib ees, siis on ka noortel, mille nimel tööd teha. Nii see klubi püsti püsibki,” märkis ta.

Balti liigas on Rakverel nüüd viis võitu ja kolm kaotust ning see annab praegu 14 meeskonna seas seitsmenda ja Eesti klubide seas neljanda koha.