Repinski: töötajate arvestuses oli viga

29. november 2016

Skandaali sattunud maaeluministri Martin Repinski väitel oli Konju kitsefarmi majandusaruandesse töötajate arvestamisel sattunud viga, mistõttu paistis välja, et tema ettevõtte töötajatele maksti töötasu kehtivast alampalgast vähem.

Repinski rääkis eile õhtul Põhjarannikule, et eelmine raamatupidaja oli täistööajale taandatud keskmise arvu tuletamisel kasutanud metoodikat, mis ei andnud õiget pilti töötajate arvust. Ehk neid oli tegelikult vähem kui 12, nagu on märgitud Repinski poolt äriregistrile esitatud aruandes.

Praegu töötab kaheksa inimest

Peale selle ütles Repinski, et 2015. aastal olid tema töötajad kokku ligikaudu 400 päeva haiguslehel, mis samuti mõjutas keskmise töötasu kujunemist aastaaruandes esitatud andmete põhjal.

“Neid asjaolusid arvestades ei olnud keskmine palk alampalgast väiksem, vaid pisut suurem,” kinnitas Repinski, kes ei soostunud konkreetset numbrit välja ütlema, kuid lubas seda teha lähiajal, kui saab raamatupidajalt üksikasjalikud selgitused.

Reedel ei suutnud Repinski anda selget vastust töötajate arvu kohta tema enda kokkukutsutud pressikonverentsil. Eile kinnitas ta, et praegu on Konju kitsefarmis üheksa töötajat, kellest üks on lapsepuhkusel.

Kui aruandes deklareeritud palgakulud ilma sotsiaalmaksuta jagada töötajate arvuga, siis 2015. aastal kujunes Konju kitsefarmis keskmiseks brutopalgaks 357 eurot kuus ja 2014. aastal 339 eurot. Eestis kehtivad alampalgad olid neil aastail vastavalt 390 ja 355 eurot. Niivõrd väiksed palganäitajad on äratanud kahtlust, et maaeluministri firmas on osa töötasust makstud maksuvabalt. Repinski on kinnitanud, et palgamaksmine on toimunud seaduslikult.

Ratas andis aega atra seada

Eile arutas Repinski küsimust ka Keskerakonna juhatus. Erakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas ütles pärast koosolekut ajakirjanikele, et Repinski jätkab maaeluministrina, sest erakonna juhatuse hinnangul on tal selleks piisavalt häid kogemusi.

Samas märkis ta, et peale oma ettevõtete juhtimisest taandumise peab Repinski likvideerima ka kõik võlgnevused ja mõistma, et rohkem selliseid eksimusi olla ei saa. “Ma loodan, et ta ikka suudab oma kitsed üle lugeda ja teab väga hästi, mis nii tema farmis kui poes toimub. Kahtlustused ei ole kindlasti olnud head, ei ole olnud head ka startinud valitsusele, aga tegu ei ole olnud piisavalt suure eksimusega, et erakonna juhatus või ka peaminister ütleks, et nüüd on aeg sul tagasi astuda. Ma annan talle aega atra seada ja oma valdkonnas edasi minna,” vahendas Postimees Ratase sõnu.

Martin Repinski ütles, et loodetavasti aitavad lähiajal tema esitatavad selgitused selle kohta, kuidas käis töötajate arvestamine ja palga maksmine, hajutada tema pea kohale tekkinud kahtlusi ning need ei jää teda pikalt saatma ja ta saab keskenduda ministritööle.

Repinski on lubanud järgmise aasta veebruariks töötajatele ja äripartneritele kõik võlad ära klaarida. Põhjaranniku küsimusele, mil moel saab ta seda garanteerida, kui on lubanud ise täielikult taanduda kõigi oma ettevõtete juhtimisest, vastas ta, et võlad saavad makstud tänu eelmisel aastal koostatud äriplaanile. “Võlgnevuste tipp oli eelmisel sügisel, mis kujunes keerulisemaks, kui olin arvestanud. Mõningase viivitusega me tasume võlad,” lubas ta.

Kellele Repinski oma firmade juhtimise üle annab, ta eile veel öelda ei osanud. “Üks kandidaat, kellega olime kokkuleppele lähedal, loobus. Kuid mul on plaanis rääkida veel paari inimesega,” sõnas ta ja avaldas lootust, et hiljemalt nädala jooksul annab ta Konju kitsefarmi juhtimise üle.