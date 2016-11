Põhjarannik teisipäeval, 29. novembril

29. november 2016

* Novembri hakul maha sadanud üsna paksu lumekihi äkiline sulamine ärgitas pulbitsema Kose nõiakaevud ja läkitas Valaste joale ohtralt vett, mis tunaöise tuule ja külmakraadidega kaldapealsele taas jäise muinasjutuliselt kristalse maastiku tekitas.

“Praegu need nõiakaevud väga kõrged ei olegi,” on loodusgiid Enn Käiss neid aastate pikku kõrgemalt keemas näinud. “Aga ilus on see vaatepilt praegu küll.”

* Seriaali “Maaeluminister Martin Repinski ja tema kitsefarm” uues osas avastab peategelane, et tema firma majandusarundesse on töötajate arvestamisel sattunud viga, mille tõttu jäi mulje, et tema ettevõte maksis töötasu kehtivast alampalgast vähem. Repinski rääkis eile õhtul Põhjarannikule, et raamatupidaja eksliku metoodika tõttu oli töötajate arv aruandes tegelikkusest suurem, mistõttu keskmise palga näitaja kujunes jällegi tegelikust väiksemaks.

* Tänases Põhjarannikus on juttu teisestki valituse liikmest – keskkonnaminister Marko Pomerantsist, kelle eestvedamisel pidas Rakevere Võrkpalliklubi Jõhvis kaks Balti liiga kohtumist. Jõhvi spordihalli saal oli Rakvere võrkpalluritele hea paik – järgemööda tehti tuul alla kahele Leedu klubile. Pomerants tegi korraldajatööd, tassis reklaamiplagusid, ajas telemeeskonnale tellinguid välja ja tagus mängude ajal tribüünil vahetpidamata trummi.

* Laupäeva hommikul Iisaku vallas ränga avarii põhjustanud meest on karistatud nii liiklusrikkumiste kui ka kriminaalkuritegude eest. Eile võeti ta vahi alla. Ühe hukkunu ja nelja vigastatuga lõppenud õnnetus leidis aset kella 10 paiku hommikul Iisaku vallas Sõrumäel Jõhvi-Tartu maantee 24. kilomeetril.