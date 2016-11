Sõrumäel toimus raske liiklusõnnetus, üks inimene hukkus

Laupäeval kella 10 paiku juhtus traagiline liiklusõnnetus Iisaku vallas Sõrumäel Jõhvi-Tartu-Valga 24. kilomeetril, kus kahe sõiduauto kokkupõrkes hukkus üks ja sai viga neli inimest.

Esialgsetel andmetel kaldus Jõhvist Tartu suunas liikunud sõiduauto Audi, mille roolis oli 37-aastane mees, tagaosaga vastassuunavööndisse ja põrkas kokku vastutuleva sõiduautoga Volkswagen. Liiklusõnnetuse tagajärjel hukkus Audis tagaistmel olnud 68-aastane naine.

Sündmuskohalt toimetati haiglasse Audi juht ja kaasreisija ning Volkswageni juht ja kaks kaasreisijat. Kolme inimese seisund on raske. Sündmuskohal töötavate politseinike sõnul ei vastanud sõiduauto Audi talverehvid nõuetele. Ida prefektuuri operatiivjuht Andres Jaggo kutsub kõiki juhte üles hoolivusele ja ettevaatlikkusele. “Liikluses ei piisa vaid teadmisest, et sõidukil on talverehvid all, nende muster peab ka nõuetele vastama. Lisaks tuleb igal sõidul valida teeoludele vastav sõidukiirus ning puhastada sõiduvahendid lumest ja jääst. See tagab turvalisema teekonna meile kõigile,” lisas Jaggo.

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Maarja Germanni sõnul on esialgsetel andmetel liiklusõnnetuse põhjustamises alust kahtlustada 37aastast Audi juhti, keda on varasemalt mitmel korral väärteokorras karistatud liiklusnõuete rikkumise eest. Ühtlasi on meest karistatud ka juhtimisõiguseta sõidu eest.

“Panen kõigile sõidukijuhtidele südamele, et sõiduauto rooli istudes tuleb lisaks enda ohutuse tagamisele mõelda ka teiste liikluses osalevate isikute ohutusele ning kohandada enda käitumist liikluses vastavalt ilmastiku – ja teeoludele. Liiklusõnnetused on enamasti ootamatud ja mittetahtlikud ning neid on võimalik ennetada olles ise hoolsam.”