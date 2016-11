Põhjarannik reedel, 25. november

25. november 2016

* Tänane Põhjarannik kirjutab esileheküljel sellest, et Viru rigkonnaprokuratuur esitas kriminaalsüüdistuse põlevkiviettevõttele Enefit Kaevandused ning kahele selle töötajale juhtumis, mis lõppes peaaegu kaks aastat tagasi kahe Estonia kaevanduse töötaja surmaga.

* Veel saab ajalehest teada, et Narva linn loodab Euroopa Liidult saada tuge oma taksojuhtidele eesti keele õpetamiseks. Selleks esitatakse lähiajal taotlus ning tulevikus on kavas välja anda ka spetsiaalselt taksojuhtidele mõeldud vestmik, et neil oleks hõlpsam eesti keeles kõnelevaid kundesid teenindada.

* Ja veel üks tavatu lugu tänases Põhjarannikus räägib sellest, kuidas riigikohus tunnistas seadusevastaseks maksu- ja tolliameti tegevuse, kus tolliametnikud Narva piiril neljal korral ühel veokil paagist diislikütust välja pumpasid põhjendusel, et kütusega võidakse Eestis ajada ebaseaduslikku äri. Nüüd peab amet äravõetud kütusekoguse samasse autosse tagasi pumpama.