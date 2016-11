Avinurme ja Lohusuu elanikud hääletasid Ida-Virumaalt lahkumise poolt

24. november 2016

Avinurme ja Lohusuu elanikud pooldasid küsitlusel ühinemist Jõgevamaa Saare ja Kasepää valla ning Mustvee linnaga; uue omavalitsuse nimena eelistati Mustvee valda.

Otsuse liituda haldusreformi käigus Jõgevamaa poole tegid Avinurme ja Lohusuu vallavolikogu juba suvel. Algul ühinemist kavandanud kaheksast omavalitsusest on nüüdseks alles jäänud viis, rahvaküsitlus toimus pühapäeval-esmaspäeval neis kõigis.

Lohusuus osales rahvaküsitlusel 41 inimest ehk 6,8% nimekirja kantud elanikest, 37 neist pooldas ühinemist, neli oli vastu.

Vallavanem Aare Järvik hindas tulemuse ootuspäraseks: “Oleme ju algusest peale selles suunas ühinemise nimel tegutsenud ja inimesed on selle mõttega harjunud. Vallaelanike liikumissuund on ju Mustvee poole, nüüdne on selle loogiline jätk. Oleme omavalitsusjuhtidega pidevas kontaktis olnud ja tundub küll, et need viis on üsna kindlalt koos edasi minemas.”

Järviku sõnul pole maakondlik teema − et vald liigub ühest maakonnast teise − kordagi teemaks olnud, mistap ei näe ta sellest mingit probleemi tekkimas.

Avinurme vallas oli küsitluses osalenute protsent pisut kõrgem − 7,5. 83st osalenud elanikust oli ühinemise poolt 76, vastu kuus inimest, üks sedel oli rikutud ehk tühjaks jäetud.

Nimena eelistati Mustveed

Lisaks ühinemisele “jah” või “ei” ütlemisele pidid lohusuulased ja avinurmlased samal küsitlusel teada andma, kas nad eelistavad uue omavalitsuse nimena Mustveed või Kesk-Peipsit.

Avinurme vallas jagunesid hääled 48:32 Mustvee kasuks, kusjuures suurem oli selle nime pooldajate osakaal Ulvi küsitluspunktis; Avinurme punktis sai Kesk-Peipsi ühe häälega ülekaalu.

“Mustvee on nimena loogilisem ja tuntum ka,” ütles vallavanem Aivar Saarela, et ühinemiskomisjonideski on pigem selle poole kaldutud.

21. detsembriks leping valmis

Järgmisena kinnitavad volikogud lähiajal küsitlustulemused ning seejärel, tõenäoliselt detsembri esimeses pooles, ka ühinemislepingu.

Saarela sõnul on Avinurme volikogu järgmisel istungil kavas lepingu teine lugemine, kus viiakse sisse paar avalikustamise käigus laekunud pisemat parandust. Lugemisele tuleb ka lepingu lisa, mis on seotud Torma vallavolikogu otsusega anda Võtikvere küla üle Mustvee linnale.

“Torma vald ise meiega ei ühine, aga Võtikvere küla elanikud avaldasid selleks soovi ning kõigepealt tulebki vallal küla linnale üle anda, et see saaks ühineda juba Mustvee linna osana,” selgitas Saarela.

21. detsembril peavad Mustvee kultuurikeskuses istungi kõigi viie ühineva omavalitsuse volikogud, misjärel ühinemisleping Jõgeva maavanemale pidulikult üle antakse.