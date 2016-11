Iisaku sulgeb laste nappuses õpilaskodu

24. november 2016

2003. aastal Iisaku gümnaasiumi juures tööd alustanud 24kohalisele õpilaskodule jääb lõppev aasta viimaseks, sest seda ei õnnestu täita lastega, kes ei saa kodus normaalselt elada ja õppida.

Iisaku gümnaasiumi direktor Anneli Bogens teavitas haridus- ja teadusministeeriumi kooli õpilaskodu sulgemisest.

Õpilaskodu on mõeldud lastele, kes saavad tavakoolis õppimisega hakkama, kuid kellel ei ole võimalik kodus normaalselt elada ja õppida. Kõige sagedamini on põhjuseks vanemate alkoholilembus.

Liiga koormav

Praegu on maakonna ainsa eestikeelse õpilaskodu hingekirjas üheksa last, neist kaheksa Iisaku vallast. “Leidsime koos valla lastekaitsespetsialistiga, et saame neile pakkuda tugiteenuseid ka siis, kui nad elavad kodus. Näiteks mõnele perele on määratud tugiisik. Ja koolis on nad meil niikuinii silma all. Reaalne vajadus õpilaskodu järele on ühel Kohtla-Järve lapsel, aga talle leiame lahenduse,” märkis Bogens.

Tema sõnul ei piisa riigi makstavast pearahast õpilaskodu ülalpidamiseks. “Teised omavalitsused pole nõus nii kõrget kohamaksu tasuma ning püüavad probleemsete lastega ise hakkama saada. Seetõttu on õpilaskodu edasine jätkamine valla eelarvele liiga koormav.”

Ka Iisaku vallavanem Raivo Raap nentis, et õpilaskodu sulgemine on sundkäik.

“Kuigi kogukond pole õpilaskodule kõige parema pilguga vaadanud, sest lapsed liiguvad ringi ja tekivad probleemid, pole see sulgemise põhjus. Põhjused on ikkagi majanduslikud. Olid ajad, kui õpilaskodus elas 20 last. Praegu laste arv väheneb ja pole mõistlik palgal hoida kolme osaajaga töötajat. Samas ei kao õpilaskodu kusagile ja lammutama seda ei hakata. Ruumid on korras, nii et kui tulevikus tekib vajadus, saab selle taasavada.”

Vallavanema sõnul saab õpilaskoduks kohandatud endisi internaadiruume kasutada ka hostelina, et pakkuda majutust laste- ja spordilaagritele või valla ehitusobjektidel ametis olevatele töötajatele. “Elu muutub kogu aeg. Võib-olla tekib koolil näiteks spordikallak ja tekib veel suurem vajadus majutuse järele,” märkis Raap.

Ministeerium mõistab

Iisaku õpilaskodu ähvardas sulgemine juba 2009. aastal, kui vallavolikogu seda küsimust arutas. Põhjuseks oli samuti alatäitumine, mistõttu kuivas kokku haridus- ja teadusministeeriumi toetus. Toona leiti, et õpilaskodu on maakonnas siiski vaja, ja otsustati edasi pingutada.

Haridus- ja teadusministeerium suhtub Iisaku valla praegusesse otsusesse mõistvalt.

“Üldine õpilaste arvu vähenemine ning rahvastiku ümberpaiknemine on mõjutanud kogu koolivõrku. Ka vajadus õpilaskodukohtade järele on iga aastaga vähenenud,” ütles ministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal.

Ta lisas, et õpilaskodu on vaid üks võimalikke lapse ja pere toetamise viise, kuid ei tohi mingil juhul olla esmane ja ainuke võimalus.

“Lapse “ära paigutamine” ei soodusta tema arengu jaoks olulist − lapse lähisuhte hoidmist ja toetamist. Lapse esmane õigus on kasvada peres ning kui pere vajab tuge lapse kasvamiseks arendava ja turvalise keskkonna loomisel, siis lasub kohalikul omavalitsusel kohustus peret toetada. Õpilaskodude alleshoidmine ei ole kindlasti eesmärk omaette. Tulevikku vaadates tuleb keskenduda lapse ja pere suhet ning peret tervikuna toetavatele paindlikele võimalustele,” leidis Trummal.

Nii põhihariduse kättesaadavus kui ka sotsiaalhoolekanne on kohaliku omavalitsuse vastutus. “Koolide avamine ja sulgemine, samuti õpilaskodude avamine ja sulgemine ning selle teenuse asendamine sobivamaga on koolipidaja otsustada. Kui omavalitsus leiab, et nad õpilaskodu pidada ei soovi, siis lahendavad nad toimetulekuraskustes peredest pärit laste probleemid koostöös teiste omavalitsustega või teisi peret toetavaid meetmeid rakendades,” märkis Trummal.

Sel õppeaastal elab õpilaskodus 2038 last üle Eesti ning need kohad on jaotunud kokku 66 kooli vahel.