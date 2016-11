Uus võimuliit lubab sisekaitseakadeemia Narva tuua

23. november 2016

Kui alates 2011. aastast kaalutud sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale üle toomise idee oli viimaseid päevi ametis oleva Taavi Rõivase valitsuse poolt sisuliselt maha maetud, siis uus võimuliit lubab koalitsioonileppes selle taas ellu äratada.

See idee on koalitsioonileppesse kirjutatud eile riigikogult 53 poolthäälega valitsuse moodustamiseks volitused saanud Keskerakonna esimehe Jüri Ratase lemmikväljendit kasutades “väga selgelt”: “Viime sisekaitseakadeemia Narva.”

Üksmeelne otsus

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ütles eile Põhjarannikule, et sisekaitseakadeemia ületoomise osas olid kõik kolm valitsust moodustavat erakonda üksmeelsed. “Varem oli Reformierakond olnud vastu, praeguses koosseisus tuli see otsus märksa lihtsamalt. Reformierakond lubas tuua praktikabaasi, mis oleks oma olemuselt olnud vaid hotell või majutuskoht, aga tegelikult ei suutnud sedagi ära teha. Nüüd on olemas kokkulepe, et me panustame ka raha ületoomisesse,” kinnitas Ossinovski.

Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik kirjutab tänase Põhjaranniku arvamusküljel, et kuigi tegu on Ida-Virumaale ja Narvale märgilise sammuga, ei ole akadeemia kolimist sisulises plaanis eelnevalt keegi kunagi arutanud.

“Räägitud on asukohast ja betoonist. Vastuseta on kaks põhiküsimust: kes hakkab õpetama ja kes hakkab õppima?” tõdeb Raik, kelle kinnitusel on kohe-kohe valmimas eelprojekt akadeemia uue hoone ehitamiseks Tallinna Kase tänavale ja Euroopa Liit on eraldanud selleks Eestile 13,5 miljonit eurot.

Sisekaitseakadeemia Narva kolimine ja kõigi vajalike hoonete rajamine läheks Raigi hinnangul maksma suurusjärgus 50 miljonit eurot.

Jevgeni Ossinovski sõnul olid uue võimuliidu loojad seda meelt, et see osa, mis oli planeeritud Tallinna Kase tänavale, tehakse hoopis Narva. “Uus siseminister Andres Anvelt peab tegema täpsema analüüsi ning plaani, kuidas ja millised osad sisekaitseakadeemiast Narva tulevad,” tõdes ta, märkides, et ilmselt jääb päästjate koolitamine endiselt Väike-Maarjasse ja Pärnumaal Paikusel asuvat üksust ei hakata samuti Narva üle tooma.

Jüri Ratas tõdes eile riigikogus, et kuigi põhimõtteline otsus on tehtud, on teada ka sellega seotud murekohad. “Kui maaküsimus Narvas on lahendatud, siis järgmine on rahaküsimus: kas tänase krundi müümine on piisav, kui palju saame Narva õppejõudusid jne,” kõneles Ratas.

Uues valitsuses maaeluministriks saava, Ida-Virumaalt riigikogusse valitud taluniku Martin Repinski arvates võiks akadeemia hakata paiknema Kreenholmi kvartalis. “Riik peab omalt poolt otsa lahti tegema ning näitama, et Narva on potentsiaalne sihtkoht erisugustele üksustele ja ettevõtetele,” ütles ta Põhjarannikule.

Koalitsiooni kolmas osapool Isamaa ja Res Publica on sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale toomise mõtet hoidnud elus ka ajal, kui teised poliitilised jõud sellest enam eriti sageli ei rääkinud. Justiitsminister Urmas Reinsalu tõdes tänavu veebruaris Põhjarannikule antud intervjuus, et ta ei ole sisekaitseakadeemia ületoomise mõtet maha matnud. “Sotsiaalset jõudu peab olema rohkem kui selle muutuse tõrjujatel,” ütles ta.

50 miljonit lisainvesteeringuid

Peale sisekaitseakadeemia lubab uus võimuliit koalitsioonileppes välja töötada ka investeeringute programmi, mis sisaldab vajalikke investeeringuid infrastruktuuri ja inimeste elukvaliteedi parandamisse.

Jevgeni Ossinovski tõdes, et retoorilist tähelepanu on Ida-Virumaale jätkunud varemgi kõikidel erakondadel, kuid uus võimuliit on kokku leppinud, et tehakse väga konkreetne objektidepõhine ja konkreetsete rahaeraldustega programm.

“Ida-Virumaa saab lisaks varem olemasolevatele plaanidele investeeringuid silma järgi hinnates − 50 miljonit eurot, aga võib-olla rohkemgi,” ütles Ossinovski, lisades, et üksikasjalik kava peaks valmis saama tänavuse aasta lõpuks.

Martin Repinski soovib, et Ida-Virumaa kava oleks adresseeritud töötuse probleemide lahendamisele ja ääremaastumise peatamisele. “Tulevase maaeluministrina näen, et igas vallas peab tuli põlema jääma,” märkis ta.