Põhjarannik teisipäeval, 22. novembril

22. november 2016

* Kui alates 2011. aastast kaalutud sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale üle toomise idee oli viimaseid päevi ametis oleva Taavi Rõivase valitsuse poolt sisuliselt maha maetud, siis uus võimuliit lubab koalitsioonileppes selle taas ellu äratada. Sotside esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul olid kõik kolm erakonda Sisekaitseakadeemia Narva toomise küsimuses üksmeelsed ja see tehakse ära. Tänasest Põhjarannikust saab teada ka, kui suuri riigi investeeringuid võib hakata sisaldama uue võimuliidu poolt lubatud Ida-Viru programm.

* Maaeluministriks saav Konju kitsefarmi omanikust riigikogu liige Martin Repinski ei kõhelnud hetkegi, kui tulevane valitsusjuht Jüri Ratas talle läinud laupäeva hommikul maaeluministri portfelli pakkus. “Viisteist minutit enne erakonna juhatuse koosolekut kutsus Jüri mind enda juurde ja küsis, kas ma oleksin nõus seda kohta vastu võtma. Minu “jah” tuli kohe,” rääkis Repinski eile Põhjarannikule. Loodavas valitsuses on iga viies minister Ida-Viru juurtega, peale Repinski ka Jevgeni Ossinovski ja Mihhail Korb.

* Laupäevases Põhjarannikus ilmunud uudist selle kohta, et Ontika mõisahärrat Kalle Palanderi võib oodata arest, tsiteerisid eile kõik suuremad Soome väljaanded. Soome suusasangar ise loodab, et tal õnnestub Eestis Rootsi kardinatest pääseda. Estofiil Pekka Linnainen arvas, et Soome showmehe kuulsusega Palanderi võimaliku arestiga seotud uudis võib elavdada ka Ida-Virumaa turismielu, kui soomlastes tekib suurem uudishimu Ontika mõisa vastu.

* Tänases Põhjarannikus on juttu ka sellest, kuidas läks Ida-Virumaa turundamine laupäeval Helsingis toimunud Mardillaadal.