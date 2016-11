Poola suursaadik avaldas oma emakeeles kõneldes Illukale kõrgeimat austust

21. november 2016

Poola taasiseseisvumispäeva eel tantsiti Illuka valla rahvamajas poloneesi, söödi masurkakooki ning kuulati ja vaadati Chopini.

Kuidas saab Chopini vaadata?

Väga lihtsalt. Poola suursaadik Robert Filipczak avas sel päeval rahvamajas populaarse lasteraamatu “Väike Chopin” illustratsioonide näituse.

Krutskeid täis Chopin

Michal Rusineki kirjutatud ja Joanna Rusineki kujundatud ning Doris Kareva eesti keelde tõlgitud “Väike Chopin” on suurepärane näide selle kohta, kuidas klassikuid, kes on suuremad kui elu, lastele arusaadavas keeles tuttavaks teha.

Selleks tuleb rääkida nende lapsepõlvest.

Ja teha seda lõbusalt.

Kui sa ikka loed, et väike Chopin tegi iga kord kirtsus näo, nähes õhtusöögiks spinatit, ja tegi “Öäö!”, siis tundub ta ju täitsa oma poiss olevat!

“Ütlen sulle kõrva sisse, üsna omavahel: kõik need, keda tagantjärgi austatakse, ükskord olid lihtsalt lapsed − nõnda nagu sinagi,” räägib raamat jumala tõtt.

See lihtne laps pistis ükskord terve ema küpsetatud koogi üksinda pintslisse: “Kord kui Fredi lemmikkooki Mazurkat ema küpsetas, terve koogi üksipäi − ai-ai! − ta alla kugistas.”

Ja tegi muid trikke. Aga lugege seda raamatut oma lapsele ette, lugege koos temaga ja lugege täitsa ise. Pärast seda võib juhtuda, et Chopinist saab teie lemmikhelilooja.

Kõrgeim austus

Poola suursaadiku külaskäiguga tähistati kümne aasta möödumist heade suhete sõlmimisest saatkonna ja Illuka valla vahel. 2006. aastal külastas Illukat toonane suursaadik hr Tomasz Chlon, kelle kaasabil leiti Poolast sõprusvald Duszniki.

Tähistati ka lähenevat Poola taasiseseisvumispäeva, mis on 11. novembril.

Illukat sooja vastuvõtu eest tänanud Poola suursaadik läks inglise keelelt peagi poola keele peale üle, avaldades niimoodi Illukale Poola taasiseseisvumispäeva tähistamise eest austust. “See on mulle erakordne sündmus, et Poola tähtpäeva siin niimoodi tähistatakse. Sama erakordne on see, et ma räägin välismaalastega oma emakeeles − meie, poolakad, ütleme küll isakeeles. Ma avaldan teile niimoodi kõrgemat austust, võtke seda kui minu südamehäält,” rääkis suursaadik saatkonna kultuuridiplomaatia spetsialisti Slawomira Borowska-Petersoni tõlkimise vahendusel.

2018. aastal tähistab Eesti riik oma 100. sünnipäeva, Poola riik tähistab 100. taasiseseisvumisaastat. “Mõlemal riigil on tulemas tähtis sündmus ning meil on sel puhul ka ühised plaanid,” märkis Robert Filipczak.