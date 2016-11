Politsei tahab Soome suusaässa pokri panna

21. november 2016

Eesti politsei tahab trellide taha saata Ontika mõisniku, Soome mäesuusakuulsuse Kalle Palanderi (39), kuna tal on tasumata kiiruse ületamise eest määratud trahvid.

Lõppeva nädala esmaspäeva hommikul pidi Viru maakohtus arutusele tulema Põhja politseiprefektuuri taotlus asendada Kalle Markus Palanderi rahatrahv arestiga. Algusega kell 10.15 määratud istung jäi aga ära, sest Palander ei tulnud kohale. Kohtuistungi sekretär ütles Põhjarannikule, et kohtul ei ole infot selle kohta, kas Palander on kohtuistungi kutse kätte saanud või mitte − see saadeti välja poolteist nädalat tagasi. Kuid Omnivalt polnud tulnud ka tagasisidet selle kohta, et teatist pole Palanderile kätte toimetada õnnestunud.

Ei tasunud trahvi

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Marie Aava ütles Põhjarannikule Palanderiga seonduvalt, et politsei taotles asenduskaristust, sest Soome suusakuulsus ei olnud tasunud trahvi ning ka kohtutäituril pole õnnestunud täitemenetluse raames seda välja nõuda. “Sellisel juhul on politseil õigus teha kohtule taotlus asenduskaristuseks,” sõnas ta. Küsimusele, miks politsei esindaja esmaspäeval kohtuistungile ei tulnud, vastas Aava, et asenduskaristuse määramisel ei pea politsei esindaja kohtuistungil osalema ega tavaliselt osalegi. Erandiks on tema sõnul istungid, mil kohtunik peab vajalikuks politsei kohalolekut, näiteks lisaküsimuste esitamiseks vms.

Palanderil on Eesti karistusregistri andmetel kolm maksmata trahvi kogusummas 480 eurot. Kõik need on saadud kiiruse ületamise eest, mis näevad ette karistust, kui ületamine jääb vahemikku 21-40 km/h. Aastatel 2012-2014 aset leidnud rikkumiste eest on Palander saanud 25 (100 eurot), 45 (180 eurot) ja 50 (200 eurot) trahviühikut trahvi. Maksimumkaristus sellise rikkumise eest on 100 trahviühikut või juhtimisõiguse äravõtmine kuni kuueks kuuks.

12 päeva

Arvestades Palanderi maksmata trahve, peaks ta nende asendamisel arestiga trellide taga istuma 12 päeva.

Kohtust öeldi nädala alguses Põhjarannikule, et pole teada, millal uus istung toimub, sest detsembris siirdub selle asjaga tegelev kohtunik puhkusele.

Kui saatsime Kalle Palanderile juhtumi kohta selgituste saamiseks elektroonilisel teel küsimused, siis viie päeva möödudes neile vastust ei tulnud.

Kalle Palanderil oli aga Eesti politseiga arusaamatusi kiiruseületamise pärast ka enne neid juhtumeid. Aastal 2011 kirjutasid Soome ja Eesti meedia sellest, kuidas Palander kihutas Ida-Virumaalt Tallinna lennujaama suunas, kui politsei ta kinni pidas. Mehe kiirus oli 90 km/h piirkiiruse alas 151 km/h.

Asja arutamine Eesti politseiga võttis toona nii palju aega, et mäesuusaäss jäi lennukist maha.

“Trahvi sai vähem kui Soomes,” nentis Palander toona.