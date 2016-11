Jõuluvanade peaproov

19. november 2016

Eestis uut valitsusliitu loova kolme erakonna juhtide eileõhtune pressikonverents oli justkui jõuluvanade peaproov.

Kingitusi tõmmati heldelt kotist välja peaaegu kõigile. Tänu kavandatavatele maksumuudatustele peaks rohkem raha kätte jääma valdavale enamikule töölkäijatele. Prisket palgatõusu lubati õpetajatele ja kultuuritöötajatele, lisatoetusi põllumeestele ja ka teistele ettevõtjatele, lisaraha omavalitsustele ja nii edasi.

Ei ole kahtlust, et enamik kavandatavatest plaanidest on suuremale osale Eesti elanikest meeltmööda. Ratast, Ossinovskit ja Tsahknat tuleb tunnustada, et nad püüavad kujundada sellist poliitikat, mis peaks inimeste elujärge parandama.

Näiteks Ida-Virumaa jaoks, kus on väga palju alampalgaga ja selle lähedasi töökohti on tulumaksuvabastus, mis jätab kätte ligikaudu 60 eurot rohkem, küllaltki märkismäärne muudatus. Riigieelarve seisukohast on see aga väga kulukas muudatus, mille selged katteallikad jäid eile välja ütlemata.

Millal hakkavad tulema vähem meeldivad uudised? Kust tuleb raha nende plaanide elluviimiseks? Näiteks on paljude omavalitsuste kukrut seni aidanud suuresti täita madala palgaga inimeste tulumaks. Kui nemad tulumaksust priiks saavad, siis kuidas need eelarveaugud kinni lapitakse?

Küsimusi on väga palju. Samas tuleks hoida pöialt, et loodav kolmikliit ikka kaua koos püsiks, nii et nad jõuaksid vastutada oma seatud eesmärkide elluviimise eest. Eile jagati komme vaid suusõnal, reaalselt peaks enamik neist kohale jõudma alles 2018. aastal. Loodetavasti on see valitsusliit siis veel olemas.