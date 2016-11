Põhjarannik reedel, 18. novembril

18. november 2016

* Kui Püssi külje all olev Roodu aiandusühistu on juba paar aastat püüdnud leida lahendust ootamatult aiamaid rünnanud liigvee vastu, siis üleliigse veega on nüüd hädas ka aiandusühistust linnulennult mitte kaugele jäävad eramud, mille hoovid on vett täis. Eriti teravaks on probleem läinud selle aasta suurte vihmasadudega, millele nüüd lisandub veel lumesulamisvesi, mis tungib keldritesse.

* Läinud nädalal Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila vallas toimunud rahvaküsitlustel osales küll vaid väike osa valdade elanikest, ent enamik neist kiitis valdade ühinemise heaks. Toila vallavolikogu esimehe Roland Peetsi sõnul on need kolm valda kultuuriliselt väga lähedased ja sellest kooslusest võib saada üks normaalne vald, kus suudetakse ka suuremaid asju teha.

* Mick Pedaja uue loo “Home” meditatiivne video võeti üles Narvas postapokalüptilisena näivas, täielikult inimtühjas Kreenholmi kvartalis. Režissöör Sander Allikmäe mõtleb, et peaks siin ka tulevikus filmima − tegu on huvitava arhitektuuriga ja siinsed vanad majad on väga lahedad.