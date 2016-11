Virumaa läheb mardilaadale Soomet vallutama

17. november 2016

Ida-Virumaa läheb sellel nädalavahetusel Helsingisse mardilaadale ennast tutvustama ja soomlaste südameid vallutama, sest põhjanaabrid on siinse turismisektori prioriteet.

Mardilaat, mis on Soome suurim Eesti-teemaline üritus, toimub Helsingis sellel nädalal ja selle fookuseks on tänavu Virumaa. Ida-Virumaa on koos läänenaabritega kohal nii kahepäevasel laadal, kus piirkonda tutvustatakse laada külastajatele, kui ka sellele eelneval äri- ja turismiteemalisel seminaril.

Tutvustab Läänemere võimalusi

Soome Eesti saatkonnas toimub kaks seminari. Neist üks on keskendunud sadamatele ja laevaühendustele ning siinsetele tööstusaladele, teine turismiteenustele. Mõlemas valdkonnas on Soome Ida-Virumaa jaoks väga tähtis. “Mina olen endale kohustuseks võtnud rääkida Läänemerest kui ühendusest kahe riigi vahel,” ütles Ida-Viru maavanem Andres Noormägi.

Läänemere ääres elab 10 miljonit inimest ja meri peaks neid ühendama. Tegelikult toimib ühendus aga ainult Tallinna ja Helsingi vahel pigem alkoholiturismimarsruudina. “Soome on Ida-Virumaa jaoks äärmiselt oluline sihtturg. Rannarahvad on läbi ajaloo omavahel suhelnud ja kaubelnud ning need võimalused tuleks taastada,” rääkis Noormägi, lisades, et soomlastel on palju, mida Ida-Virus avastada. “Näiteks ei ole Soome lõunarannikul, kus elab suurem osa nende riigi inimestest, ühtegi spaad, liivarannast rääkimata. Meil on see olemas.”

Ida-Viru on soomlastele tundmatu sihtkoht, aga eesmärk on seda muuta. “Turismiklastri arengukava näeb ette just Soome turu vallutamist ja mardilaat on selles esimene samm,” ütles klastri eestvedaja Kadri Jalonen, kelle sõnul on nad laadal kohal 13-liikmelise meeskonnaga, et näidata soomlastele, et maakond on suuteline soome keelt kõnelevaid turiste vastu võtma ja teenindama ning meil on, mida põnevat neile pakkuda.

Soomekeelne reisijuht

“Ida-Virumaa on mitmeski mõttes rekordiline: meil on siin pikim liivarand, suurimad laaned, Narva näol ajalooliselt suurim kindluskompleks Põhjamaades,” rääkis Jalonen, kelle sõnul räägib Ida-Virumaa populariseerija Soomes Pekka Linnainen turismiseminaril sellest, mida Soome reisifirmad Ida-Virumaalt pakkuda saaksid ning missuguseid lugusid ja ajaloolisi seoseid selle juurde rääkida tasuks.

Abiks Ida-Virumaal reisimisel on ka 300-leheküljeline soomekeelne reisijuht “Tapion matkassa Narvaan ja Koillis-Viroon”, mis mardilaadale jõuab alles trükisoojana ning mida sealsetele reisifirmadele jagama asutakse. Reisikirja autor on Soome Tuglase seltsi kultuurisekretär, reisijuht ja kirjanik Tapio Mäkeläinen, kes tänu oma liivlannast naisele ning siinsele kodule Eestit hästi tunneb.

Virumaa viib soomlastele külakostiks mitmeid kingitusi ja kultuuriprogrammi. Nii loositakse laadapäevade jooksul välja terve hulk siit välja pandud auhindu, aga kõikide nende kasutamiseks tuleb tulla Ida-Virumaale kohapeale.

Kultuuriprogrammi peaesineja on Lääne-Virumaa poolt Bonzo, kuid Ida-Virumaa trumbiks on Narva muuseumi kontratenorist teadusdirektor Ivo Posti, kes annab kontserdi Helsingi kaljukirikus. Lisaks rahvalauluansambel Suprjadki ja meeskoor Kaevur.

Mardilaadale minekut toetavad rahaliselt maavalitsus, Ida-Virumaa omavalitsuste liit, Narva linn ja muuseum, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, Ida-Virumaa kutsehariduskeskus ning Ida-Viru ettevõtluskeskus.