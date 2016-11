Pärituul sisekaitseakadeemia toomiseks Ida-Virusse

17. november 2016

Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja IRLi võimuliidu loomine peaks olema võimas poliitiline pärituul sisekaitseakadeemia toimetamiseks Ida-Virumaale.

Kõik kolm nimetatud erakonda on varasematel aastatel olnud seisukohal, et see otsus tuleb ära teha. IRL on selle plaani algataja ja kõige tulihingelisem elushoidja eesotsas justiitsminister Urmas Reinsaluga. Sotside liider Jevgeni Ossinovski on öelnud, et tema kindlasti tervitab seda mõtet. Selget toetust on avaldanud ka Keskerakonna poliitikud ning kohapeal on üks suuremaid võitlejaid selle suure algatuse eest olnud keskerakondlasest Vaivara vallavanem ja Ida-Virumaa omavalitsuste liidu esimees Veikko Luhalaid.

Põhjendades, miks see Ida-Virumaa jaoks hea plaan siiani teoks pole saanud, näitasid nimetatud erakondade poliitikud ikka Reformierakonna poole: nemad ei taha ja ilma nende nõusolekuta ei liigu see asutus sentimeetritki Ida-Viru poole.

Nüüd, kus Reformierakond saab riigis võimult pühitud, ei tohiks enam ühtegi tõsiseltvõetavat takistust olla. Seepärast on Ida-Virus põhjendatud ootus, et sisekaitseakadeemia toomine Ida-Virumaale läheb kirja ka nädala lõpuks valmivasse koalitsioonilepingusse. Ja mitte roosa udu kõneviisis, et kaalume ja plaanime, vaid koos konkreetse ajakava ja selleks vajalike rahastamisallikatega.

Nüüd on enamik Ida-Virust valitud saadikuid sattumas üle väga pika aja riigis võimuleeri poolele ja neil tuleks kohe näidata, mida nad selle maakonna jaoks korda suudavad saata.