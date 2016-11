Põhjarannik neljapäeval, 17. novembril

17. november 2016

* Ida-Virumaa läheb sellel nädalavahetusel Helsingisse mardilaadale ennast tutvustama ja soomlaste südameid vallutama, sest põhjanaabrid on siinse turismisektori prioriteet. Mardilaat, mis on Soome suurim Eesti-teemaline üritus, toimub Helsingis sellel nädalal ja selle fookuseks on tänavu Virumaa.

* Eile Viru maakohtus lõppenud protsessil, kus prokuratuur süüdistas arst Igor Gorjatšjovi 42 aastase patsiendi surma põhjustamises ettevaatamatusest, küsis prokurör kohtualusele kahe aasta pikkust vangistust tingimisi. Gorjatšovi kaitsja, vandeadvokaat Jüri Leppik palus oma kaitsealuse õigeksmõistmist süü tõendamatuse tõttu.

* Juhtkirjas kirjutab Põhjarannik, et loodava koalitsiooniga peaks kaasnema ka poliitiline pärituul aastaid tulemuseta räägitud Sisekaitseakadeemia ületoomiseks Ida-Virumaale. Seni on nii IRL, sotsid, kui Keskerakond seda ideed toetanud ja nimetatanud piduriks Reformierakonda, kes nüüd võimult eemale puksiti.