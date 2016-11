Lüganuse võib ühinemisrongilt viimasel hetkel maha astuda

16. november 2016

Ühinemise vastu algusest peale suurt vastumeelsust üles näidanud Lüganuse võib nüüd rahva arvamusele viidates ühinemisrongilt veel viimasel hetkel enne selle heakskiitmist maha astuda.

Lüganuse, kes on alates haldusreformi päevakorrale kerkimisest otsinud võimalusi sellest pääsemiseks, võib pärast kuid kestnud ühinemisläbirääkimisi Sonda valla ja Kiviõli linnaga öelda liitumisele siiski ei, sest sarnaselt omavalitsuse juhtidega on ka rahvas selgelt ühinemise vastu.

Nimi mõjutas

Lüganuse on Tudulinna ja Vaivara valla kõrval kolmas Ida-Viru omavalitsus, kes on avalikult ühinemise vastu seisnud. Nüüd näitas seda vastumeelsust ka rahvas või vähemalt see 12 protsenti elanikkonnast, kes võttis vaevaks rahvaküsitluses osaleda.

Kui teised omavalitsused on nentinud, et rahva arvamus on küll oluline, kuid teisalt on see küsitlus lihtsalt seadusega ette seatud formaalsus, sest haldusreformi seadus sunnib väiksemaid omavalitsusi ühinema nagunii, siis Lüganuse tunnistab, et on valmis hääletama rahva tahtmise järgi.

“Me oleme alati rahva arvamust arvestanud ja see on ka nüüd meile väga oluline,” ütles volikogu esimees Marja-Liisa Veiser, tunnistades, et ühinemissuundi valides kuulati rahva arvamust ja siis oli kodanike eelistuseks Kiviõli. Negatiivse otsuse taga on paljuski see, et nimehääletusel eelistati Lüganusele Kiviõli. Nimehääletusel suurimat kaalu omanud Sonda on aga öelnud, et just Lüganuse soov mitte ühineda on selle taga, miks Lüganuse nime poolt hääletada ei soovitud.

Kas Lüganuse kiidab ühinemislepingu ning liitumise Kiviõli ja Sondaga heaks, jääb 24. novembril koguneva volikogu otsustada, kuid Veiseri sõnul on ta olnud ühenduses paljude volikogude liikmetega, kes on seda meelt, et nad võiksid hääletada ühinemise vastu. Seda enam, et ka teised omavalitsused on nii teinud. Näiteks tõi ta palju kriitikat saanud Jõhvi, kes tahtis arusaamatutel põhjustel liitumisläbirääkimistelt välja jätta Kohtla ja Kohtla-Nõmme valla. Ühinemiskomisjon on küll ähvardanud Jõhvit sundliitmise ja liitumistoetusest ilmajäämisega.

Lähevad edasi

Ka Sondas andis rahvaküsitlus tulemuse, et pigem ei soovita liituda, kuid vallavanem Andrea Eiche sõnul polnud ülekaal suur. “Need inimesed, kes meie koosolekutel osalesid ja pigem pooldasid liitumist, hääletamas tõenäoliselt ei käinud ja sealt see tulemus tuleb,” ütles ta ning lisas, et rahvaga kõnelemine on jätnud mulje, et inimesed saavad ühinemise vajalikkusest ja paratamatusest aru ning pole selle vastu. “Need, kes on vastu, kasutasid nüüd ilmselt hääletamisvõimalust,” arvas ta.

Volikogule on rahva arvamus oluline, kuid arvestama peab ka juba vastu võetud haldusreformi seadusega ning kõiki neid aspekte Sonda oma volikogu istungil kaalubki.

See, kas Lüganuse viimasel hetkel loobub, nende otsust ei mõjuta. “Kahju on ainult kaotatud ajast,” sõnas Eiche ning tõi näite, et ühinemiskomisjon kogunes viimati arutama tehtud ettepanekuid, mis puudutasid eranditult Lüganuse valda, kes nüüd võib liitumisele hoopiski selja pöörata.

Kiviõli linnapea Nikolai Vojeikin tõdes, et Lüganuse loobumisel ollakse sootuks uues olukorras. “Eks siis tuleb liitumisleping lihtsalt kiiresti ümber teha,” tõdes ta.

Nii Kiviõli kui Sonda näeksid siiski hea meelega, et edasi minnakse kolmekesi.

Ka uus loodav koalitsioon on algusest peale kinnitanud, et ehkki mõned haldusreformi punktid vajaksid ülevaatamist, minnakse protsessiga edasi ning ilmselt liitumisest siiski pääsu pole.