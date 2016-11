Põhjarannik teisipäeval, 15. novembril

* Tänane Põhjarannik räägib sellest, et Lüganuse vald, kes on alates haldusreformi päevakorrale kerkimisest otsinud võimalusi sellest pääsemiseks, võib pärast kuid kestnud ühinemisläbirääkimisi Sonda valla ja Kiviõli linnaga öelda liitumisele siiski ei, sest sarnaselt omavalitsuse juhtidega on ka rahvas selgelt ühinemise vastu.

* Narva linn, kes hiljutises kohtuvaidluses kaotas ehitusettevõttele 100 000 eurot, püüab nüüd kaotust korvata tõstes huvikoolide tasusid, et saaks võimalikuks nende õpetajate palgatõus.

* Jõhvi volikogu liige Meelis Tint leiab, et maakonnakeskuses võimul olev koalitsioon röövib kogukonda, kui on otsustanud viimasel hetkel loobuda naabritega ühinemisest, kaotades nii 1,3 miljonit eurot ühinemistoetusi.