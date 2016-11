“Maandumisrada” sümboliseerib kodusoojust

14. november 2016

Jõhvi kunstikool tähistas mardipäeval oma 46. sünnipäeva õpetaja Aira Rautso näituse “Maandumisrada” avamisega kooli galeriis.

Näituse pealkirja kohta ütleb Aira Rautso, et see tuli n-ö kaheteistkümnendal tunnil.

Müstiline sügis

Näitusel on valdavalt käesoleva aasta tööd: kevadest, suvest, sügisest. “Aknast välja vaadates näeb, et sügis oleks nagu lõppenud. Maalisin sügisepilte − neis on midagi müstilist. [Näitab töid nimedega “Haned läinud” ja “Sügis akna taga”, mille pealkirjad on inspireeritud vanarahvatarkusest: “Kured läinud − kurjad ilmad, haned läinud − hallad maas, luiged läinud − lumi taga.” T.K.] Lund veel polnud, aga haned olid juba läinud. Käin kõndimas ja näen lindude parvi − tavaliselt tuleb klomp kurku ja tahaks, et nende teekond läheks hästi. Töödestki tuleb välja, et sügis pole masendav, vaid pigem salapärane.

Kui hakkan maalima, ei mõtle, et teen paremale interjööri ja vasakule midagi abstraktsemat − pilt tekib looduse ja enese seisundist. Pildil “Sügis akna taga” on paremal pool tuba, kus võib olla juba jõuluhõngu. Aga kui aknast välja vaadata, näed videvikku, saladuslikku sügist. Sa ei teagi, mida seal näed − on see kivi või põõsas,” kirjeldab Rautso oma kauneid, abstraktseid maale, millelt iga vaataja võib erisugust välja lugeda − vastavalt oma alateadvusele.

Üle tuhande vilistlase

Näituse nimitöö kohta ütleb kunstnik, et kui sügisepildid olid valmis, selgus, et väikesed raamid on otsas − oli vaid suur, ruutmeetrine plaat. Ta hakkas kasutama samu tumedaid toone, kuni tundis… väsimust, sest töö sai liiga tume, raske ja suur.

“Palju ilusaid kohti, mis paraku koos ei seisnud. Oma kogemusest tean, et sellisel puhul ei aita muud, kui − oleks töö paberilehel, kägardaks kokku − võtsin laia pintsli ja hakkasin teda üle maalima, looma faktuuri ja seda omakorda kraapima. Tekkis pilt, mis oli arusaadavalt maastik linnulennult, selliseid töid on mul ka varem olnud. Paremal on meri, siin on maapind, kohati on näha põllud… Kui panin tööle ka kuldsed tulukesed, oligi “Maandumisrada” valmis. Kui hakkad maanduma, on ses midagi kodust − keegi ootab sind,” tutvustas Rautso.

Jõhvi kunstikool sündis 10. novembril 1970. Sellest ajast on kooli lõpetanud 42 lendu, kokku 1046 õpilast. Kooli kauaaegne direktor Mati Rautso alustas ise esimese lennuga, aga tal jäi see lõpetamata, sest enne sai keskkooliaeg otsa.