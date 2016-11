Detailplaneering tegi Toila kalatööstuse arengule ukse lahti

12. november 2016

Toila vallavalitsuse kehtestatud Jõe t 12 detailplaneering annab OÜ-le Viru Rand võimaluse kavandatud arengutega edasi liikuda.

Praegu tegutseb Toilas Viru Ranna territooriumil üksnes väike kulinaariatsehh, kus töötab 65 inimest.

2012. aasta sügisel sai kalatööstus uue omaniku, kes võttis plaani tootmisse kõvasti investeerida: ehitada kaks uut tsehhi ning luua vähemalt sada töökohta.

Selleks pidi Toila vallavalitsus kõigepealt tühistama eelmise detailplaneeringu, mille alusel ettevõtte eelmine omanik oli kavandanud rajada tööstuse maa-alale ujulast, spaast ning hotellist koosneva spordi- ja vabaajakeskuse.

Uue detailpaneeringu algatas vallavalitsus novembris 2014, selle kehtestamiseni jõuti tänavu 1. novembril.

Planeeringus nähakse ette kahe uue tootmishoone ehitamine ja kahe olemasoleva hoone laiendamine ning parklate ja uue juurdepääsutee rajamine.

Konservitsehhi 300 töökohta

“Tegeleme praegu töödokumentidega, valmistame põhiprojekti ette − seni oli aluseks eelprojekt,” rääkis Viru Ranna juhatuse esimees Igor Solomkin. “Esimesena ehitame uue konservitsehhi; seal hakkab töö käima kahes vahetuses, kummaski sada viiskümmend inimest, nii et kokku saab tööd kolmsada inimest. Lisaks neile kuuekümne viiele, kes praegu kulinaariatsehhis töötavad. Teises etapis ehitame uue kulinaariatsehhi, mis annab veelgi töökohti juurde.”

Millal ehitamine lahti võiks minna, ei söandanud Solomkin ennustada.

“Kui kõik ainult meist oleneks, oleks ehitus juba ammu alanud ja hooned valmiski. Aga ametnikud töötavad väga aeglaselt ja kui me tahame kõike seaduse järgi teha, siis peame arvestama, et asjad venivad.”

Toila vallavalitsuse maakorraldaja Hannes Kohtring ütles, et detailplaneeringu avalikustamise tulemusena tehti sellesse suhteliselt vähe parandusi.

“Uus sissesõidutee nihkus naaberkinnistute hoonestusest väheke kaugemale ja natuke muutus ristmiku kuju,” märkis ta.

Tööstusele oma puhastusseadmed

Lisaks algselt kavandatud ehitustele peab kalatööstuse omanik ehitama ka puhastusseadmed.

“Päris alguses öeldi meile, et saame oma heitvee suunata asula puhastusseadmetele, hiljem tuli välja, et neil ei jätku nii palju võimsust. Meile pakuti kahte võimalust: investeerida asula seadmete laiendamisse või rajada ettevõttele oma puhasti. Otsustasime oma seadme ehitamise kasuks − tahame ehitada igati nüüdisaegse tööstuse, mis vastab kõikidele nõuetele ja keskkonda mingil moel ei saasta. Loodame, et nii vald kui keskkonnaamet puhastusseadmete lisandumise kooskõlastavad ja midagi selle tõttu omakorda venima ei jää,” rääkis Igor Solomkin.