Salasigarettide veoks pandi tööle reisifirma

12. november 2016

Hiljuti jõustus Viru maakohtus ja Harju maakohtus mitu kohtuotsust, millega mõisteti kokkuleppemenetluses süüdi Kohtla-Järvel ja Tallinnas tegutsenud jõuk, kes Valgevenesse tehtavate turismireiside kattevarjus korraldas salakaubavedu Eestisse.

2012. aasta 25. septembri öösel sõitis Eesti numbrimärgiga reisibuss Volvo Berkhof Valgevenest Eesti suunas. Enamik bussis olnud 19 reisijast magas, puhates seljataha jäänud turismireisist Minskisse. Pärast Leedu-Läti piiri ületamist pidasid aga Läti tolliametnikud Grenctale-nimelises kohas bussi kinni. Kui lätlased küsisid bussis viibijatelt, kas bussis on narkootikume või tubakatooteid, said nad eitava vastuse.

Koerad leidsid suitsud

Põgus pakiruumide läbivaatus ei näidanud midagi kahtlast. Siis tõid lätlased välja oma teenistuskoerad, kes andsid märku kahtlasest kraamist bussis. Kui tolliametnikud asusid eemaldama bussi sisevoodri paneele, tulid sealt päevavalgele tuhanded pakid Valgevene maksumärkidega sigarette. Reisijad ei teadnud asjast midagi ja loomulikult kehitasid ka mõlemad bussijuhid õlgu, kui Läti tolliinspektorid sigarettide kohta küsisid ja bussijuhte üle kuulasid. Buss kuulus Kohtla-Järvel registreeritud firmale Golden Travel.

Ent see ei olnud ainus selle firmaga seotud buss, mis tol ööl Valgevenest Eesti poole vuras. Oli veel üks Scania Berkhof, millel, nagu hiljem selgus, oli ära vahetatud ka registreerimisnumber. Seegi buss oli lisaks reisijatele ilmselt salasuitsu täis pikitud, kuid info esimese bussi kinnipidamisest levis kiiresti bussis viibinud jõugu esindajani ja buss Läti piirest sel varahommikul ei väljunud. Sõitis hoopis Riiga, kus pani reisijad maha (need korjas peale kolmas, reisijatele Kohtla-Järvelt järele saadetud buss), ning jäigi kusagile Lätti.

See, et salasuitsu täis reisibuss Läti tolliametnikele vahele jäi, polnud sugugi juhus. Eesti maksu- ja tolliamet oli umbes kuu aega varem alustanud kriminaalmenetlust, sest oli saanud infot, et Kohtla-Järvel tegutseb üsna suur kuritegelik rühmitus, kes turismireiside kattevarjus tegeleb salasuitsude veoga Valgevenest Ida-Virumaale. Grupp oli seega juba mõnda aega eri riikide ametivõimude jälgimise all olnud. Jõugul olid ka Tallinnas oma kuriteokaaslased, kellel olid seal vahelaod ning kes realiseerisid salakaupa pealinnas.

Selle viimase grupi ninamees oli Dmitri Azarov (43), kellele kuulus ka buss, mis Lätis kaduma läks. Kohtla-Järve mehed soetasid selle ühiselt ja kooskõlastatult Azaroviga salakauba vedamiseks.

Soodsad hinnad

Kohtla-Järve poolt koordineerisid kogu jõugu tegevust Vladimir Žirnov (48) ja Sergei Zõkov (50). 2012. aastal asutasid nad turismifirma nimega Golden Travel ning firmajuhtideks said Nitroferdi tehases valvuriametit pidanud Zõkov ja Žirnovi abikaasa, kellel firma tegevusest aimugi polnud.

Viru ringkonnaprokurör Irina Karo ütles, et kurjategijad levitasid reiside kohta infot muu hulgas oma tutvusringkonna abil. Kui oli vaja vormistada Valgevene viisasid, pakuti ka seda teenust. Reiside hinnad aga olid imeodavad. Näiteks tehti pensionäridele lausa selliseid soodustusi, kus nad isegi ööbimise ja hommikusöögi eest ei pidanud maksma, nagu selgus hilisematest tunnistajate ütlustest. Tasuda tuli vaid ekskursioonide ja ülejäänud toitlustamise eest.

Kui Eestist tulnud turismigrupp Minskisse jõudis, anti nende käsutusse kohalik buss. Eesti buss aga kadus teadmata suunas, et see sigarette täis laduda. Selleks olid bussid spetsiaalselt ümber ehitatud nii, et peidikutesse mahuks võimalikult palju sigarette. Lisaks pensionäridele veeti Valgevene reisidele ka lastegruppe ja muid huvilisi. “Kuna hinnad olid nii odavad, siis võib öelda, et lausa heategevuse sildi all tegeldi salakaubaveoga,” rääkis Karo.

Naaseme aga siinkohal sellesse varahommikusse, mil Läti tolliinspektorid Eesti bussi rajalt maha võtsid, sest hoopis huvitav lugu juhtus selle teise bussiga, mis justkui Lätis kaotsi läks ja mis kuulus “äri” Tallinna-poolsele kaasosalisele Dmitri Azarovile.

Nimelt leidsid maksu- ja tolliameti uurijad selle bussi hiljem ühelt Kohtla-Järve kinnistult. Õigemini selle, mis bussist alles oli jäänud. Kui lugeda kohtumaterjale, kus on kajastatud kurjategijate omavahelisi telefonikõnesid, siis võib selgelt aru saada, et Kohtla-Järve ja Tallinna mehed läksid pärast Läti intsidenti tülli, sest esimesed olid veendunud, et Lätis jäädi vahele, kuna Tallinna omad olid võimudele salakauba kohta infot andnud. Kohtlajärvekad otsustasid kätte maksta ning kui bussi oli paar päeva Lätis kusagil talumaadel peidus hoitud, toodi see Kohtla-Järvele ja lõigati vanametalliks.

Azarov rääkis hiljem uurijale, et ta tundis juba enne bussi kinnipidamist Lätis, et ametivõimud teda jälgivad, seetõttu vahetas ta oma telefoni kõnekaardigi ja helistas Valgevenes viibivatele kaasosalistele, et neid hoiatada. Ent need ei teinud hoiatusest välja ja teatasid, et bussid on juba kaupa täis laaditud ja hakkavad Eesti poole vurama.

Azarovi sõnul nõudsid kohtlajärvekad temalt kaotatud bussi ja sigarettide eest 20 000 eurot hüvitist, tema on aga mehed nüüd kohtusse kaevanud ja nõuab oma lammutatud bussi eest omakorda 12 000 eurot.

Ostsid Saksamaalt bussi

Kui salakaubavedajad olid oma kahest bussist ilma jäänud, ei peatanud nad siiski oma tegevust, ehkki võisid aimata, et võimud on neil jälil. Oma tegevuse varjamise ja jätkamise eesmärgil asutasid Žirnov ja Zõkov uue turismifirma nimega Golden Reisid ning firmajuhiks panid ühe jõuguliikme kinnistul valvuriametit pidanud mehe. Golden Reisid tegutseski nagu päris turismifirma, näiteks astus ettevõte sarnaselt Golden Traveliga Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni liikmeks.

Novembris 2012 osteti Saksamaalt 9000 euro eest 20 aastat vana buss Vanhool ja registreeriti Golden Reiside nimele.

Seegi buss ehitati ringi nii, et peidikutesse saaks võimalikult palju salakaupa varjata. Ent kaua see buss tööd teha ei saanud, sest kogu jõuk oli jätkuvalt jälgimise all.

2012. aasta 10. detsembril pidasid maksu- ja tolliameti töötajad bussi Iidlas kinni, see saadeti Narva tollipunkti kontrollimisele ning sõidukist avastati 35 500 pakki Valgevene maksumärkidega sigarette.

Prokurör Irina Karo ütles, et ehkki kriminaalasi oli väga mahukas − see koosnes kokku 28 toimikuköitest −, suudeti seda tänu maksu- ja tolliameti töötajate oskuslikule tegutsemisele väga kiiresti menetleda ja asi kohtusse viia.

Kohtueelse uurimise algetapil oli kahtlustatavate seas 21 isikut (neist kaks juriidilised), ent viie inimese suhtes lõpetas prokuratuur menetluse, kuna nende süü polnud suur. Ülejäänud süüdistatavad nõustusid kokkuleppemenetlusega, mille kohaselt said nad tingimisi karistused ning konfiskeeriti ka kurjategijate vara.

Kokku on kriminaalmenetluse käigus konfiskeeritud 4 kinnistut, 2 sõiduautot, 2 bussi, rohkem kui 32 000 eurot sularaha ja võetud ära ligi 2,1 miljonit Valgevene Vabariigi maksumärkidega märgistatud sigaretipakkidesse pakendatud sigaretti.