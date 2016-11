Jõhvist pärit Inga Kaare toob “Eesti laulu” konkursile esimest korda haldjakeele

12. november 2016

Idavirulastel on “Eesti laulu” konkursil põhjust pöialt hoida, sest püünele pääsenute seas on Jõhvist pärit laulja Inga Kaare, kelle sõnum inim- ja haldjakeeli lauldes on tuttav juba biitlite ajast.

Kuigi Inga Kaare on Ida-Virumaalt kaua eemal olnud, elades juba pikemat aega Tallinnas, pole ta side sünnikohaga katkenud.

“Möödunud suvel käisin ma oma venna Urmas Jõeääre juures Vokas puhkamas ning Iidla linnaosas elab mu isa, kellel on isadepäeval sünnipäev. Palju õnne talle!” kostab Kaare rõõmsalt, kinnitades, et Ida-Virumaa jääb talle alatiseks südamesse.

Make love, not war

“Eesti laulu” konkursil osaleb Kaare ansambli Alvistar Funk Association solistina. Nende laul, mis poolfinaalis kõlab, kannab rahusõnumit − “Make Love, Not War”, mida vahendas omal ajal ka John Lennon.

Ainult et kui Lennon laulis inimkeeli, siis Kaare võtab appi ka haldjakeele, nagu ta enda välja mõeldud keelt nimetab. “Selles laulus nimetan ma ära kõik Euroopa riigid, tehes seda inglise keeles, kuid ülejäänud osa kõlab haldjakeeles, aga kuna inimesed haldjakeelt ei oska, siis seda pole võimalik tõlkida,” tõdeb ta, suu muigel.

Rõõmusõnum, et Alvistar Funk Association on pääsenud “Eesti laulu” poolfinaali, jõudis Kaareni Tallinna- Stockholmi vahel kurseerival laeval, kus ta laulab. “Kes tunneb mu seal ära, tulgu julgelt ja võtku nööbist kinni,” kostab ta, sättides end paari tunni pärast taas merele minema.

Kui laeval esinemine on nii mõnelegi artistile orjatöö, siis Kaare sõnul saab ta ka merel olles laulda seda repertuaari, mida tahab ja kuidas tahab. “Ma laulan ka seal nii inim- kui haldjakeeli. Ma olen tõeliselt õnnelik inimene, sest laulmine pole mulle töö, vaid puhas looming.”

Jooksuga läbi video

Pärast Alvistar Funk Associationi osalemist saates “Eesti TOP 7″, kus looga “The Present” jõuti ka edetabeli tippu, on Kaarel nööbist kinni võetud nii laeval kui toidupoes ning nimetatud teda sõbralikult Eesti esijooksjaks. Videos ta nimelt jookseb, loo esimesest sekundist viimaseni. “Tavaelus ma enamasti siiski kõnnin, mitte ei jookse,” muigab ta.

“The Present”, kus Inga laulabki ainult enda välja mõeldud keeles, on ühtlasi pool aastat tegutsenud Alvistar Funk Associationi esimene singel.

Selle aja jooksul on antud ka kolm kontserti, mis on läinud täissaalidele.

Aasta lõpus on Alvistar Funk Associationilt oodata plaati, kus löövad kaasa džäss- ja funkmuusikatipud üle maailma.

Poolfinaalid veebruaris

Esimene, kes laulule “Make Love, Not War” hinnangu andis, oli Inga Kaare 11aastane tütar Miia Kaare. “Miia ütles, et see on väga äge laul, paneb jala tatsuma,” vahendab ema tütre arvamust rõõmuga. “Ka Eesti tunnustatud muusikute seas on see lugu heakskiitmist leidnud.”

Kaare koostöö Alvistar Funk Associationi liidri Margus Alvistega sai alguse pärast seda, kui Alviste oli ära kuulanud Kaare ja Peep Ojaveski plaadi “Hard to say”. “Ma teadsin, et sa hea oled, aga et sa nii hea oled, poleks uskunud,” vahendab Kaare ansamblijuhi üllatust. Järgnes loo “The Present” salvestamine, kus Kaare sai võimaluse 4,5 minutit südamest improviseerida. “Nii nagu tulistasin, nii linti läkski, see oli tõesti äge,” meenutab ta.

“Eesti laulu” poolfinaalid toimuvad 11. ja 18. veebruaril. Mõlemast poolfinaalist pääseb edasi viis laulu, mille seast valitakse võitja konkursi “Eesti laul 2017″ finaalis 4. märtsil Saku suurhallis.

“Eesti laulu” konkursile laekus 242 laulu. Edasipääsejate seas on ka Daniel Levi, Elina Born, Liis Lemsalu, Lenna Kuurmaa, Kerli, Uku Suviste, Ivo Linna, Rasmus Rändvee, Janno Reim, Koit Toome ja Laura, Antsud jpt.