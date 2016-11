Purtse jõe puhastamiseks kulub hulk aastaid

11. november 2016

Keskkonnaministeerium loodab uue aasta algul Purtse jõge puhastama hakkava firmaga lepingu sõlmida; esimese etapi tööd kestavad 2022. aasta lõpuni.

Aprillis kuulutas keskkonnaministeerium välja Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise projekteerimis- ja ehitustööde riigihanke.

Vahepeal on teise riigihankega leitud juba omanikujärelevalve tegija − OÜ Sweco EST −, esimene hange aga ikka veel kestab.

“See ongi pikk protsess,” ütles ministeeriumi projektijuht Raimo Jaaksoo. “Tegemist on läbirääkimistega hankega, mis tähendab, et kõigepealt palusime osavõtutaotlusi ja seejärel ootasime neilt, kes hanke tingimustele vastasid, pakkumisi. Nüüdseks on pakkumised esitatud ja oleme asunud pakkujatega läbirääkimisi pidama.”

Läbirääkimistega hanke kasuks otsustati Jaaksoo sõnul sel põhjusel, et tegemist on väga keerulise projektiga, mis nõuab kõigepealt paljude asjade täpsustamist ja seda on kõige parem teha just läbirääkimiste käigus.

“Eeldatavasti võiksime uue aasta alguses lepingu sõlmimiseni jõuda,” ütles ta.

Kindlasti on ministeeriumil plaanis ka elanike teavitamiseks avalik kohtumine korraldada.

Liigutakse allavoolu

Samuti aprilllis allkirjastas keskkonnaminister Marko Pomerants käskkirja, millega eraldati Purtse jõe valgala ja fenoolisoo puhastamiseks 21 miljonit eurot.

Jutt käib kavandatud tööde esimesest etapist, mille käigus korrastatakse 14 hektaril laiuv fenoolisoo, puhastatakse reostunud pinnasest Kohtla jõgi ja Vahtsepa kraav ning Püssi ja Lohkuse paisu vaheline Purtse jõe lõik.

“Erra jõgi ja Purtse jõe Püssi paisust allapoole jääv osa sellesse hankesse ei kuulu,” selgitas Jaaksoo. “Alustame fenoolisoost ja liigume sealt mööda Kohtla jõge allapoole. Kohtla jõega samal ajal võib puhastada ka Purtse jõe lõiku, need tööd üksteist ei sega. Arusaadavalt tuleb töödega liikuda allavoolu, et mitte mõjutada seda osa, mis on juba korrastatud.”

Esimesele etapile kuus aastat

Hanke võitjaga lepinguni jõudmine ei tähenda veel, et puhastustöödega kohe pihta hakataks.

“Kõigepealt tuleb projekteerida, see võtab kindlasti vähemalt pool aastat; vaja on keskkonna- ja ehituslube taotleda… Reaalne töö fenoolisoos võiks alata kõige varem aasta teises pooles, võib-olla isegi ülejärgmise aasta alguses.”

Tööd kestavad pikalt − lõpptähtaeg on 2022. aasta detsembris.

Eelmise keskkonnaministri Keit Pentus-Rosimannuse 2014. aasta augustis “Purfestil” välja öeldud lootus, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva-aastal saame rääkida juba puhtast Purtse jõest, osutus siiski ülearu optimistlikuks.

Kogemusi vähe võtta

Raimo Jaaksoo sõnul on tegemist väga keeruliste töödega: “Reostunud muda ja pinnast tuleb eemaldada voolava veega jõesängis, juhtides jõe kohati kõrvale. Pinnase puhastamine sellises mahus on samuti keeruline. Kaasasime ka väliseksperte, ent selliste töödega pole mujalgi maailmas kuigivõrd kogemusi.”

Ida-Virumaal saadavaid kogemusi hiljem paraku kusagil mujal ilmselt eriti kasutada ei saa − teadaolevalt seesuguseid reostusi rohkem ei ole.

“Nii palju on neist kasu küll, et jõe ülemisest osast saadavaid kogemusi saame teises etapis ehk alumise osa jaoks kasutada,” märkis Jaaksoo.