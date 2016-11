Põhjarannik neljapäeval, 10. novembril

10. november 2016

* Purtse jõe puhastamisest saab pikk ja aeganõudev protsess. Uue aasta alguseks valitakse välja tööde teostaja, kellel siis kuue aasta jooksul tuleb likvideerida Kohtla-Järve alune fenoolisoo, puhastada Kohta jõgi ja Purtse jõe Püssi lõik. See on keeruline ülesanne, kuna kogemusi voolava veega jões pinnase laiaulatuslikuks puhastuses pole ei Eestis ega mujal maailmas.

* Kalevi 39 asuva endise Kohtla-Järve kutsekooli hoonet rentiv firma Monetta teatas linnavalitsusele saadetud kirjas, et lülitab 9. novembril kunstide koolis elektri välja. Nimetatud päeval seda küll ei tehtud, kuid firma ja linna vahelised suhted on endiselt keerulised. Monettal ei ole elektrienergia müügiga koolile mingit pistmist, ent arvab, et linn peab neile maksma kooli varustavate elektrikaablite teenindamise eest, kuna need läbivad hooneid, mida firma kooli naabruses rendib.

* Eile Jõhvi ja Sinimäe raamatukokku jõudnud kirjanike dessant koosseisus Kätlin Kaldmaa, Anti Saar ja Karl-Martin Sinijärv tõi maakonda teavet uuemate trendide kohta Eesti ja maailma kirjanduses.