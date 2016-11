Koalitsiooni liikmed ei hääletanud Kohtla-Järve kütteprobleemiga seotud eelnõu

10. november 2016

Riigikogus senisesse valitsuskoalitsiooni kuuluvad saadikud loobusid eile hääletamast Keskerakonna esitatud eelnõu, mis käsitles eelkõige Kohtla-Järve kortermajadega seotud kütteprobleemi.

Keskerakonna saadik Mihhail Stalnuhhin esitles oma erakonna seaduseelnõu, mis nägi ette valitsusele ettepaneku tegemist “lahendada olukord, kus kaasomandi majandamisest tulenevate kulutuste mittekandmine osa korteriomandi omanike või valdajate poolt põhjustab situatsiooni, kus oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud isikute soojavarustatus ei ole talvisel perioodil tagatud ning nende korteriomandite seisukord halveneb”.

“Pean lõpuks mainima, et korteriühistute summaarne võlg võrreldes sellega, mis ta oli aasta tagasi, on vähenenud umbes kaheksa korda. Hetkel ei ole sealsamas Kohtla-Järvel ühtegi maja välja lülitatud, aga see ei tähenda, et probleem oleks lahendatud,” ütles Stalnuhhin eile riigikogus eelnõu tutvustades.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kalle Palling lausus, et tänavu talveks on eri osapoolte koostöös lahendus leitud, võlad on jõudsalt vähenenud ning ühtegi kütteta maja Kohtla-Järvel pole. “Ja nii peaks see olema ka tulevikus,” sõnas ta.

Eelnõu vastuvõtmiseks oleks olnud tarvis 51 poolthäält, kuid hääletamise ajal oli saalis vaid 44 riigikogu liiget. Eelnõu sai 32 poolthäält Keskerakonna, EKRE ja ka Vabaerakonna saadikutelt. Ükski saadik vastu ega erapooletu ei olnud, kuid 12 saalis olnud riigikogu liiget jätsid hääletamata. Kõik 12 kuuluvad praegu lagunemas olevasse võimuliitu. Tavapäraselt on Reformierakonnast, IRList ja sotsidest koosnev koalitsioon aga riigikogus hääletanud opositsiooni esitatud eelnõude vastu.

Kuna Keskerakonna eelnõu ei saanud vajalikku arvu hääli kokku, langes see menetlusest välja.