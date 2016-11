Kohtla-Järve linn esitas bussijaamale ultimaatumi

10. november 2016

Kohtla-Järve linn andis Vironia keskuse omanikele jaanuarini aega parandada bussijaama teenuseid, muidu kolitakse see uuel aastal ümber.

Kohtla-Järve bussijaam koliti Vironia keskusesse üle kaks aastat tagasi, kuid senimaani pole seal lubatud teenuseid, mistõttu on Kohtla-Järve linn nüüd esitanud ettevõtjale ultimaatumi kitsaskohtade lahendamiseks. Vastasel juhul kolitakse bussijaam, kus peatuvad nii kaug- kui maakonnaliinid, mujale.

Lubati rohkem

Vironia keskus lubas omal ajal bussijaama endale kaubeldes, et teeb sinna piletimüügikoha, annab infot väljumiste kohta ning ehitab isegi kohviku. Samuti lubati Cargobusi teenuseid. Reaalsus oli aga avades paari tooli ja tablooga tühi ruum, kus kahe aastaga pole midagi muutunud.

Rahulolematust keskusesse kolitud bussijaama üle avaldati nii kaks aastat tagasi kui ka praegu. Linnavalitsus viitabki oma nõudes, mis esitati eile Vironia keskuse juhtidele, inimeste kaebustele.

Linnapea Ljudmilla Jantšenko allkirjaga teates on nimetatud, et ehkki seadus otseselt ei kirjelda, milline peab olema bussijaam, käsitletakse Euroopa parlamendi ja nõukogu määruses bussijaama kui mehitatud terminali, kus on liinibusside peatus sõitjate sisenemiseks või väljumiseks ning kus asuvad registreerimislaud, ooteruum ja piletikassa. “Kohtla-Järve linnas puudub praegu mehitatud terminal, kus oleks olemas piletikassa ja infolaud. Sellest võib järeldada, et Kohtla-Järvel ei ole bussijaama, vaid tegemist on pigem bussipeatusega,” seisab linnavalitsuse kirjas.

Kõige rohkem pahameelt tekitabki eelmüügikassa puudumine Kohtla-Järvel, sest inimesed on sunnitud piletite ostmiseks Jõhvi sõitma, mis tekitab ebamugavusi ja lisakulutusi.

Kirjas viidatakse, et linnal on võimalus taotleda riigieelarvest toetust ühistransporditaristu objektide rajamiseks, uuendamiseks või haldamiseks ja linnavalitsus on selles küsimuses juba ka maanteeametiga konsulteerinud.

“Asjaolusid arvesse võttes asub Kohtla-Järve linnavalitsus seisukohale, et kui seisuga 01.01.2017 ei taga OÜ Vironia Keskus bussijaama ootesaalis piletikassa ja infolaua olemasolu, otsitakse maakonna- ja kaugliinidel sõitvatele bussidele peatumiseks teine koht,” seisab kirjas.

Proovivad täita

OÜ Vironia Keskuse juht Kenneth Karpov kinnitas Põhjarannikule saadetud kirjas, et nad üritavad bussijaamaga seotud nõudmised etteantud tähtajaks täita.

“Usun, et Vironia keskuse juurdeehituse käigus saaks bussijaama kindlasti paremaks muuta, kui katsuda uue bussijaama planeerimise käigus praeguse bussijaama kitsaskohtasid kaotada. Uus planeering on praegu menetlemisel,” viitas Karpov detailplaneeringule, millega soovitakse kaubanduskeskust veelgi laiendada ning ühtlasi muuta keskuses paikneva terminali asukohta. Bussijaama uue hoone fassaad tuleks selle kohaselt näoga Järveküla tee poole, mitte tühermaale nagu praegu.