Ida-Viru tippsport varjusurmas

10. november 2016

Peagi seisab Ida-Virumaal ja selle omavalitsustes ees aasta parimate sportlaste valimine. Seda pole sugugi lihtne teha, sest täiskasvanute saavutusspordi seisukohast on tegu ühe Ida-Viru nigelama aastaga pärast Eesti taasiseseisvumist.

Üks piirkonna spordielu kvaliteedimärke on see, kui palju kohalikke sportlasi on jõudnud tasemele, mis tagaks neile olümpiapääsme. Tänavu suvel toimunud Rio suveolümpia oli üle pika aja esimene, kus ühest Eesti suuremast maakonnast ei osalenud ühtegi sportlast.

Endised paraadalad varjusurmas

Sajandi esimesel kümnendil Ida-Virumaa paraadalaks kerkinud sõudmine, kus nii olümpiale kui ka maailmameistrivõistlustele jõudsid Leonid Gulov, Andrei Šilin, Igor Kuzmin ja Vladimir Latin, on nüüdseks varjusurmas. Vanad kõvad tegijad on tippspordist taandunud, nende asemel pole praegu kedagi, kes suudaks Eesti täiskasvanute koondisesse tõusta. Ometigi on Narvas nüüd korralik sõudebaas ja Aidus sõudekanal.

Olümpialasi tuli Ida-Virumaalt ka teisel veega seotud spordialal − ujumises. Kuigi noorteklassides on mitmetel kohalikel klubidel Eesti meistrivõistlustelt kuhjaga võidetud medaleid, pole selliseid tegijaid nagu Elina Partõka või Vladimir Sidorkin, kes suudaksid murda ka olümpiale, viimastel aegadel siinsetest ujulatest võrsunud.

Spordialade kuninganna kergejõustikuga on Ida-Virus aga sootuks nirud lood. On olnud üksikuid sähvatusi noorte seas. Tänavu olid neist ühed eredamad kindlasti Narva noormehe Vitali Rubenkovi pikad hüpped ja kuues koht noorte Euroopa meistrivõistlustel. Positiivsel poolel on kahtlemata ka Jõhvi noore jooksja Deniss Šalkauskase isiklike rekordite areng ja tema tõusmine keskmaadistantside valitsejaks Eesti noorte seas. Teivashüppaja Reena Kolli tänavune eesmärk − pääs Euroopa täiskasvanute meistrivõistlustele − nurjus vigastuse tõttu.

Medaleid on Eesti täiskasvanute meistrivõistlustelt noppinud küll Ida-Viru käijad, kuid sel alal peale nende endi Eestis suurt kedagi konkureerimas pole ja pealegi jääb nende tulemuste tase ka keskpärasest Euroopa klassist väga kaugele.

Kergejõustiku madalseis on tegelikult loogiline, kui maakonnas pole ikka veel ühtegi nüüdisaegset staadioni, kus oleks elementaarne jooksurada ning heite- ja hüppesektorid.

Voronova ja Latini pingutused ei kandnud vilja

Kui eelmisel suveolümpial päästis Ida-Viru spordiau laskur Anžela Voronova, siis seekord ei jagunud tal olümpiapileti lunastamiseks piisavalt kindlat kätt ja raudseid närve. Kõige selgemalt paistis olümpiapääse Narva triatleedile Aleksandr Latinile. Kurnava treeningtsükli järel mööda maailma karika etappe rännanud Latin tegi mõned head võistlused, kuid olümpiale kvalifitseerumiseks jäi siiski energiat pisut napiks.

Ida-Virus on traditsiooniliselt populaarsed olnud jõu- ja võitlusalad. Ent ei maadluses, poksis ega tõstmises pole praegu ühtegi sellisel tasemel sportlast, kel olnuks vähegi reaalne olümpiašanss.

Talialadel paistsid silma Alutaguse suusaklubi noored Vane Vähk ja Aveli Uustalu, kes kuuluvad 16-17aastaste seas Eesti paremikku. Täiskasvanute leeris aga Ida-Virust lõppeval aastal Eesti meistrivõistlustel poodiumile ega selle lähedale kellelgi asja polnud. Järgmisel aastal on olukord ilmselt teistsugune tänu Tatjana Mannimale, kes naasis pärast teise tütre sündi tippsporti ja üritab taas võita rahvusvahelist pikamaasuusatamise sarja.

Hokikuld Narvas, Kohtla-Järve audis

Vähe rõõmustavat pakkusid ka võistkonnaalad. Kõige säravam saavutus on kindlasti Narva Paemurru spordikooli tulek Eesti jäähoki meistriks. Iseenesest vägev saavutus, et Narva tuli meistritiitel 15aastase vaheaja järel, kuid seda pisendab tõsiasi, et meistrivõistlustel osales vaid neli meeskonda ja neistki noortekoondis väljaspool arvestust.

Et ka jäähokiga on lood selle ala põlises kantsis Ida-Virumaal nigelad, kinnitab fakt, et Kohtla-Järve ei suutnud oktoobris alanud meistrivõistlusteks enam meeskonda välja panna.

Jalgpall teeb vähikäiku

Vähikäiku teeb ka jalgpall. Kui veel mõned aastad tagasi olid Sillamäe Kalev ja Narva Trans Eesti meistriliigas medalinõudlejad, siis tänavu jäädi esinelikust kaugele maha ja leppida tuli liiga keskmike rolliga, kes aeg-ajalt tugevaid hammustada võivad. Plusspoolele jääb ka Kalevi jõudmine karikasarjas finaali, kuid seal jäädi alla Florale ja koos sellega jäädi ilma nii eurosarja kohast kui ligikaudu 200 000 eurost.

Rahapuudus on Ida-Viru vutiklubisid viimastel hooaegadel üha tugevamini kammitsenud ja kõigi märkide järgi lähevad asjad pigem hullemaks kui paremaks. On oht, et kui uusi toetajaid ei leita, muututakse amatöörmeeskondadeks.

Krahh tabas ka Kiviõli jalgpalli, mille lipulaev Irbis pidi teises liigas raha- ja mängijate puuduse tõttu hooaja katki jätma. Kohtla-Järve JK Järve ei suutnud esiliigas kanda kinnitada: jäädi viimaseks ja langeti taas kraadi võrra nõrgemasse seltskonda. JK Järve tulevikku aitab loodetavasti helgemaks muuta Eesti vutilegendi ja kogenud treeneri Marko Kristali asumine klubijuhi ametisse. Samuti on Kohtla-Järvel lootust, et paari aasta pärast valmib uus kunstmuruga staadion. Positiivne on seegi, et Jõhvis sai jalgpalliväljak tasandatud ja uue murukatte ning järgmisest kevadest saab seal ka vutti mängida.

Kui veel mõned aastad tagasi üritas HITO korvpallimeeskond Eesti meistriliigas hambaid näidata, siis nüüd ei ole Ida-Viru meeskonda ei meistriliigas ega esiliigaski. Võrkpallis ja käsipallis ei kuulu siinsed võistkonnad juba aastaid Eesti täiskasvanute paremikku. Hea märk on aga see, et Jõhvi spordikooli neiud on omaealiste seas tõusnud Eesti paremikku.

Võistluste korraldamise meistrid

Kui esile tuua, millega Ida-Viru sport lõppeval aastal silma paistis, siis see võiks olla võistluste korraldamine. Üle riigi on hea maine nii Alutaguse suusamaratonil, Narva energiajooksul kui ka Kurtna järvede vahel peetavatel rattamaratonidel. Ka Ida-Virumaa mulluse aasta tegija Vladimir Všivtsevi ja tema kaaskonna rajatud rattakrossirajad Narvas Pähklimäel, kus tänavu peeti Eesti meistrivõistlusi, on pälvinud vaid kiidusõnu. Omaette fenomeniks on kujunenud aga Ida-Virumaa spordiliidu eestvedamisel toimunud ultrajooksjate peod, nagu Iisaku staadionimaraton ja 24 tunni jooks ning äsja Mäetagusel toimunud naiste talimaraton ja meeste kuue tunni jooks. Need üritused pole toonud küll kohale sadu ja tuhandeid osalejaid, kuid tekitanud siiski oma eripära ja kiiksuga laiemat tähelepanu.

Et Ida-Virust tõuseks lähiaastatel esile uusi spordisangareid, kelle tegemised läheksid laiemale üldsusele korda ja kujundaksid piirkonnale positiivset mainet, on vaja spordiklubide ja kohalike omavalitsuste ning ettevõtete senisest märksa tihedamat koostööd. See puudutab spordibaaside rajamist ja hooldamist, klubide toetamist rahaliselt ja ka nende tegevuse üldisemat korraldamist ning kogukonna kaasamist. Üks Eesti suuremaid maakondi peaks oma spordisaavutustega märksa rohkem silma paistma, kui see tänavu õnnestus.